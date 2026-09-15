В Резекне создается кинологический центр, который должен стать одним из самых современных в Европе, сообщает TV3. Здесь будут готовить служебных собак, которые остаются незаменимыми помощниками пограничников при охране восточной границы Латвии.

Еще менее 30 лет назад кинологи в Резекне жили в вагончиках и сами варили кашу для служебных собак, вспоминает начальник Кинологической службы Александр Петровский. Сейчас на этом месте за более чем семь миллионов евро создается новый центр, который, по замыслу Погранохраны, станет одним из самых современных в Европе.

«Здесь можно было бы обучать кинологов со всей Европы. Потому что на данный момент у нас есть конкурентные преимущества. У нас есть подготовленный персонал. У нас есть внешняя граница, куда мы можем выехать и показать, например, всем тем, у кого нет внешней границы. У нас сохранились леса, где можно оставить следы и, например, сравнивать с Португалией или Испанией, где таких условий нет», - говорит Петровский.

В Резекне создаются учебные и жилые помещения для кинологов, место для 30 служебных собак, два тренировочных поля и специальная лаборатория. В ней независимо от погодных условий можно будет имитировать реальные проверки и тренировать собак для поиска наркотиков и взрывчатых веществ, в том числе в транспортных средствах.

«Без служебной собаки на границе невозможно. Потому что при любом нарушении, нарушении границы, всегда привлекается кинолог со служебной собакой. Это поиск следов, поиск нарушителей», - делится Петровский.

Линда уже пять лет работает в Кинологическом центре Колледжа погранохраны. Во время службы на границе она неоднократно убеждалась, что именно четвероногие напарники являются незаменимыми помощниками.

«В моем случае было так: я со своей собакой шла по следу, который она указала, и я заметила, что собака остановилась. У наших собак активное обозначение, когда они находят человека: собака просто начинает лаять. Ты подходишь и видишь только ноги нарушителя. Он замаскировался, спрятался, чтобы его не нашли. Человек бы не заметил. Он пробежал бы мимо и направился дальше», - рассказывает инспектор Кинологического центра Кинологической службы Колледжа государственной погранохраны Линда Бумбиша.

Сейчас рабочим напарником Линды является трехлетняя Хенда. Хенда не только занимается поиском наркотиков, но и является мамой восьми будущих служебных собак. Вместе с Хендой Линда обучает щенков и молодых кинологов, а при необходимости они также помогают полиции и другим службам.

«Я могу сказать, что собака вместе с тобой - это действительно командная работа, потому что часто человеческий глаз не замечает многого из того, что собака может учуять. Она облегчает твою повседневную работу и действительно создает ощущение безопасности. (...) А в нынешней ситуации на границе там действительно все вытоптано. Было очень много разных людей, пересекающих границу. Качественно обнаружить их можно только с помощью собаки. (...) Собака улавливает индивидуальный запах и сразу, без промедления, идет по этому следу», - отмечает Бумбиша.

Новый Кинологический комплекс Погранохраны планируется открыть уже в июне следующего года.