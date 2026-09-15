С 16 по 20 сентября в Риге пройдет активная фаза военных учений «Namejs 2026». В это время на улицах города можно будет увидеть военнослужащих, военную технику и учебные контрольно-пропускные пункты, сообщили в Рижской думе.

В городе будут перемещаться военнослужащие Латвии и союзных государств, земессарги и военная техника. В отдельных местах установят учебные КПП и противомобильные заграждения. Запланированы полеты беспилотников и военной авиации. Возможны кратковременные ограничения движения транспорта и пешеходов.

В самоуправлении подчеркивают, что все заметные в городе военные мероприятия являются заранее запланированными элементами учений и не связаны с реальной угрозой.

Наиболее интенсивные мероприятия ожидаются в районах Петерсала-Андрейсала, Браса, Чиекуркалнс, Тейка, Межциемс, Торнякалнс, Зиепниеккалнс, Болдерая, Даугавгрива и Салас.

Учебные задания будут выполняться как в городской среде, так и на отдельных государственных и муниципальных объектах, а также на территориях критической инфраструктуры. В них примут участие Национальные вооруженные силы, Земессардзе и военнослужащие союзных стран, а также Государственная полиция, Рижская муниципальная полиция, учреждения и предприятия самоуправления.

Вечером 16 сентября в Яуна-Тейке, в районе улицы Ропажу, 6, начнут устанавливать элементы учебных противомобильных заграждений и контрольно-пропускного пункта. Начало работ запланировано примерно на 20:00.

Такие мероприятия предназначены для отработки способности контролировать и при необходимости ограничивать движение транспортных средств с помощью различных заграждений и КПП.

18 сентября учения пройдут также на территории биологической очистной станции «Daugavgrīva» предприятия «Rīgas ūdens» на улице Дзинтару, 60. Там будут отрабатывать защиту объекта критически важной инфраструктуры с привлечением военнослужащих и земессаргов и использованием учебных противомобильных элементов.

Наиболее активная фаза в этом районе запланирована на утро. Жителям Болдераи и Даугавгривы следует учитывать повышенное присутствие военных и военной техники.

Во время отдельных эпизодов учений в светлое время суток будут использоваться имитационные средства, поэтому уровень шума может повыситься. В ночные часы повышенный шум не планируется.

Кроме того, над Ригой будут летать беспилотники, а по городу передвигаться военный транспорт и бронетехника.

В ночь на 19 сентября учения пройдут и на Салусском мосту. С 22:00 18 сентября до 7:00 19 сентября совместно с Государственной полицией военные будут отрабатывать установку и работу контрольно-пропускных пунктов. В этот период автомобилистам следует быть готовыми к замедлению движения и кратковременным ограничениям.

18 и 19 сентября в Риге также состоятся практические учения по эвакуации населения. Участники соберутся на бульваре Александра Грина возле парка Победы, после чего их на автобусах доставят в Рижскую Аркадийскую среднюю школу на улице Мелнсила, 6, где будет организован учебный эвакуационный центр.

В ходе учений проверят порядок сбора, перевозки, регистрации и размещения жителей в эвакуационном центре, а также взаимодействие различных служб и учреждений. Завершение этого этапа запланировано на утро 19 сентября.

В тот же день в парке Победы пройдет эпизод учений по медицинской эвакуации с участием вертолета. Он воспользуется официально утвержденной посадочной площадкой в парке. В целях безопасности соответствующий участок территории временно огородят.

В других местах Риги также могут появляться дополнительные КПП, заграждения и другие элементы военных учений.

Цель «Namejs 2026» — проверить и усовершенствовать способность Национальных вооруженных сил, союзников, государственных и муниципальных учреждений координированно действовать в случае угрозы государству. Особое внимание уделяется военно-гражданскому сотрудничеству, обеспечению непрерывности критически важных услуг, работе системы гражданской защиты и действиям в условиях гибридных угроз.

Рижское самоуправление призывает жителей во время учений следить за информацией в официальных каналах Рижской думы и Национальных вооруженных сил и не полагаться на непроверенные сообщения в социальных сетях.