Омбудсмен Карина Палкова начала оценку правового регулирования детского здравоохранения и его практического применения. Поводом стали выводы Госконтроля: многие заявленные услуги фактически недоступны, очереди различаются по регионам, а родителям нередко приходится оплачивать лечение самостоятельно.

Омбудсмен Латвии Карина Палкова начала проверку того, соответствует ли действующая система медицинской помощи детям правам, гарантированным Конституцией. Об этом она заявила на брифинге, посвящённом ревизии Госконтроля о доступности амбулаторных медицинских услуг для детей.

Палкова подчеркнула, что права ребёнка должны быть приоритетом не только для омбудсмена и Госконтроля, но прежде всего для Сейма, министерств и других государственных учреждений. По её словам, недостаточно закрепить этот принцип в документах — государство обязано подтвердить его реальными действиями.

Если детская медицина объявлена приоритетом, нехватка ресурсов не может служить оправданием, считает омбудсмен. Приоритет должен быть заметен в долгосрочном государственном бюджете, отражаться в измеримых результатах и ощущаться самими детьми и их родителями.

Ревизия Госконтроля выявила значительный разрыв между нормативными актами и действительным положением дел. Систему нельзя считать работающей только потому, что определённая услуга формально существует. Важно, получил ли ребёнок необходимую помощь именно тогда, когда она ему понадобилась.

У омбудсмена возникли вопросы к государству из-за продолжительных очередей к отдельным специалистам, больших различий между регионами и ситуаций, когда родители вынуждены обращаться за платными услугами. Палкова намерена установить, действительно ли в Латвии обеспечено равное и приоритетное право детей на лечение.

По её словам, государству необходимо ясно определить минимальный набор медицинских услуг, гарантированный каждому ребёнку, предельные сроки их получения и места, где помощь должна быть доступна. Нужен также порядок действий на случай, если государственная система не способна предоставить услугу вовремя.

Омбудсмен предупредила, что сложившаяся ситуация может свидетельствовать о нарушении детских прав, закреплённых в Конституции и международных правозащитных документах. Она напомнила, что при необходимости имеет право обратиться в Конституционный суд, но выразила надежду, что выводы Госконтроля станут достаточным сигналом для государственных учреждений.

Проверка пяти региональных программ вторичной амбулаторной помощи показала, что в 71% рассмотренных случаев медицинские учреждения фактически не оказывали детям заявленные услуги. При этом с 2026 года для детей действуют 14 отдельных программ такой помощи. Госконтроль отмечает, что само выделение финансирования ещё не означает, что ребёнок действительно сможет попасть к врачу.

Показательный пример связан с поиском детского кардиолога. На портале rindapiearsta.lv были указаны 12 медицинских учреждений, однако фактически детей принимало только одно. Некоторые специалисты вообще не работают с несовершеннолетними, другие устанавливают собственные возрастные ограничения.

Информация на портале обновляется лишь раз в месяц и публикуется с задержкой, поэтому указанные сроки ожидания не всегда соответствуют действительности.

Госконтроль пришёл к выводу, что детское здравоохранение в Латвии признано приоритетным главным образом формально. Государство до сих пор не определило, какие именно амбулаторные услуги и в каких регионах должны быть доступны детям.

Планирование остаётся раздробленным и не всегда учитывает реальные потребности пациентов и возможности медицинского персонала. Каждое лечебное учреждение фактически самостоятельно решает, какие услуги и каким группам пациентов — детям, взрослым или всем вместе — оно будет предоставлять.

Кроме того, объём государственного заказа зачастую рассчитывают по количеству ранее оказанных услуг, а не по реальным потребностям детей. В результате система воспроизводит существующее предложение, даже если оно не соответствует спросу.

Госконтроль направил Министерству здравоохранения шесть рекомендаций. Они предусматривают улучшение профилактических осмотров в практиках семейных врачей, повышение доступности стоматологии и проверки зрения, создание сети амбулаторных услуг с учётом потребностей детей, более чёткое определение компетенции врачей и усиление роли педиатров. Реализовать необходимые изменения предполагается до конца 2031 года.

Проверка омбудсмена должна показать, является ли недоступность детской медицинской помощи лишь следствием плохой организации или уже представляет собой нарушение конституционных прав. Главный вопрос заключается не в количестве программ и выделенных средств, а в том, может ли ребёнок действительно попасть к нужному врачу без многомесячного ожидания и дополнительных расходов семьи.