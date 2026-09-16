После вступления в силу ограничений на бездымные табачные изделия почти четверть жителей Латвии заметили, что такую продукцию стали чаще покупать на нелегальном рынке. Об этом свидетельствуют результаты опроса SKDS, который также показал, что большинство жителей считают наиболее эффективной мерой борьбы с курением просвещение, а не запреты.

После введения в Латвии ограничений на бездымные табачные изделия 23% жителей заметили, что среди их друзей и знакомых выросли покупки такой продукции на нелегальном рынке. Об этом свидетельствуют результаты исследования, представленного исследовательским центром SKDS.

По данным опроса, последствия ограничений оказались разными. Еще 23% респондентов сообщили, что их знакомые перешли на другие легальные бездымные изделия, 20% стали покупать подобную продукцию за границей, 9% вернулись к обычным сигаретам, а лишь 3% полностью отказались от употребления табачных и никотиновых изделий.

Особенно заметны эти тенденции среди молодежи. В группе 20–24 лет более половины участников исследования сообщили, что их знакомые начали приобретать бездымные изделия на нелегальном рынке или за пределами Латвии.

Исследование также показывает, что 31% жителей в возрасте от 20 до 75 лет употребляют те или иные табачные или никотиновые изделия. Самыми распространенными остаются традиционные сигареты — их курят 20% опрошенных. Электронные сигареты используют 9%, системы нагревания табака — 4%, никотиновые паучи — 2%.

При этом 68% участников исследования заявили, что не употребляют табачные или никотиновые изделия.

Интересно, что 69% респондентов считают наиболее эффективным способом снижения курения просвещение населения, а не запреты. Кроме того, 48% полагают, что людям, которые не могут или не хотят отказаться от курения, государство должно предоставлять возможность выбирать менее вредные альтернативы. Противоположной точки зрения придерживаются 29% опрошенных.

Еще один вывод исследования касается информированности населения. Более половины респондентов считают, что им либо не хватает нейтральной информации о снижении вреда от табака, либо затрудняются оценить ее достаточность. Одновременно 64% опрошенных назвали политику Министерства здравоохранения по сокращению курения неэффективной, тогда как эффективной ее считают 14%.

Опрос также показал высокий уровень обеспокоенности распространением никотиновой продукции среди подростков. 84% жителей считают, что употребление табачных и никотиновых изделий несовершеннолетними в Латвии широко распространено. Чаще всего, по мнению участников исследования, подростки получают такую продукцию через взрослых (56%) или покупают ее нелегально через интернет (49%).

Исследование проводилось с 24 апреля по 19 мая. В нем приняли участие 2005 постоянных жителей Латвии в возрасте от 20 до 75 лет.

Напомним, с 1 января 2025 года в Латвии запрещена продажа ароматизированных жидкостей для электронных сигарет и ряда заменителей табачных изделий. Одновременно минимальный возраст для покупки любой табачной продукции был повышен до 20 лет.