Государственный контроль пришел к выводу, что приоритет детского здравоохранения в Латвии во многом существует лишь на бумаге. Проверка показала, что 71% запланированных амбулаторных медицинских услуг для детей в регионах фактически недоступны, а сотни семей ежедневно вынуждены ездить в Ригу за помощью.

Несмотря на государственные программы и финансирование, большинство специализированных амбулаторных медицинских услуг для детей в регионах Латвии остаются недоступными. К такому выводу пришел Государственный контроль по итогам проверки пяти программ детской медицинской помощи.

Аудит показал, что в 71% случаев лечебные учреждения, включенные в государственные программы, фактически не оказывают соответствующие услуги детям. Причины разные: одни специалисты принимают только взрослых, другие вводят возрастные ограничения, а информация в системе записи не всегда соответствует реальности.

Показательным примером аудиторы называют поиск детского кардиолога. На портале rindapiearsta.lv было указано 12 медицинских учреждений, однако на практике детей принимало только одно из них.

Это означает, что даже наличие финансирования не гарантирует возможность получить помощь. Более того, данные об очередях обновляются лишь раз в месяц, поэтому родители могут ориентироваться на уже устаревшую информацию.

По оценке Госконтроля, проблема носит системный характер. Государство до сих пор не определило, какие именно детские медицинские услуги должны быть доступны в каждом регионе и где они должны предоставляться. В результате каждое лечебное учреждение самостоятельно решает, будет ли оно принимать детей, взрослых или обе категории пациентов.

Особенно заметен дисбаланс между столицей и регионами. 69% детских специалистов работают в Риге, где оказывается 79% всех оплачиваемых государством амбулаторных услуг для детей. В некоторых специальностях за пределами столицы детских врачей нет вовсе.

Из-за этого ежедневно около 350 детей из регионов приезжают в Ригу за медицинской помощью. Для семей это означает дополнительные расходы на дорогу, питание, а иногда и проживание, а родителям приходится отпрашиваться с работы, детям — пропускать занятия в школе.

Еще один вывод проверки касается финансирования. В 2024 году государство выделило на детскую амбулаторную помощь 93 млн евро, однако семьи дополнительно заплатили за платные медицинские услуги не менее 14,5 млн евро.

Аудиторы также обращают внимание на нехватку педиатров в системе. Хотя именно они являются наиболее универсальными специалистами по детскому здоровью, к ним обращались лишь 17% заболевших детей.

Проблемы выявлены и в других сферах. В начале 2025 года ожидание приема к офтальмологу в Детской клинической университетской больнице достигало полутора лет. В детской стоматологии бесплатную профессиональную гигиену получили лишь 36% детей, а стоматологическую помощь — 38%. В отдельных регионах ожидание лечения зубов превышает год.

Дополнительный риск связан с нехваткой семейных врачей. По данным аудита, до 2030 года сотрудничество с Национальной службой здравоохранения намерены прекратить 156 врачебных практик, в которых зарегистрировано более 32 тысяч детей.

По итогам проверки Государственный контроль подготовил шесть рекомендаций Министерству здравоохранения. Они предусматривают создание сети детской амбулаторной помощи, основанной на реальных потребностях населения, усиление роли педиатров, повышение доступности стоматологической помощи и проверки зрения, а также более четкое распределение компетенций врачей. Выполнить эти задачи планируется до конца 2031 года.