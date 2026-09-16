Жители посёлка Цекуле обеспокоены участившимися появлениями медведей рядом с жилыми домами и лесными дорогами. По их словам, зверей видят всё чаще, а родители опасаются отпускать детей одних в школу.

Жители Цекуле сообщают, что медведей стали регулярно замечать рядом с посёлком и на дорогах, которыми дети ежедневно ходят к автобусной остановке. Об этом рассказывает передача Bez Tabu (ТВ3).

По словам местных жителей, хищники уже не держатся исключительно в глубине леса и всё чаще появляются неподалёку от жилых домов. Один из последних случаев особенно встревожил жителей: подростки, возвращавшиеся домой на квадроциклах, сообщили, что за ними побежал медведь.

Узнав об этом, местный житель Роман отправился им навстречу.

Жительница Цекуле Юлия рассказала, что дети заметили медведя примерно в ста метрах от дома, развернулись и с криками побежали к ближайшему жилищу.

«Они успели забежать в соседний дом. Дети говорят, что медведь побежал за ними. После этого они отказались ехать домой на квадроциклах — очень испугались», — рассказала она.

По словам женщины, наибольшую тревогу вызывает путь школьников от автобусной остановки до посёлка. Около километра им приходится идти через лес, где, как утверждают местные жители, теперь всё чаще встречаются медведи.

Сама Юлия также несколько раз видела животных.

«Перед моей машиной дорогу перебежал медвежонок. Хорошо, что я была в автомобиле. Теперь возникает вопрос: как отпустить ребёнка пешком в школу? Пока я дома, могу его отвезти. А что делать родителям, которые работают?» — говорит она.

Местные жители надеются, что ситуация будет внимательно изучена ответственными службами, поскольку встречи с крупными хищниками становятся поводом для беспокойства сразу в нескольких семьях.

В то же время специалисты призывают не поддаваться панике. Как пояснил зоолог, бурый медведь не рассматривает человека как добычу и обычно избегает встреч с людьми.

Однако, если животное почувствует опасность для себя или своих детёнышей, оно может защищаться. Поэтому при встрече с медведем важно сохранять спокойствие, не приближаться к нему и дать возможность уйти.

В последние годы сообщения о появлении бурых медведей в разных районах Латвии становятся всё более частыми. Специалисты связывают это с ростом популяции и расширением ареала животных.

Эксперты напоминают, что при встрече с медведем главное — не приближаться к животному и не пытаться его спугнуть, а спокойно покинуть место встречи.