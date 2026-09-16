Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Каждый четвертый слушатель не хочет обязательной доли латвийской музыки на радио 7 1144

Наша Латвия
Дата публикации: 16.09.2026
mixnews.lv
Изображение к статье: Радиостудия
ФОТО: Thought Co

Почти четверть слушателей коммерческого радио в Латвии может отказаться от радиостанций, если долю латвийской музыки в эфире увеличат до 30%. Часть аудитории в таком случае намерена перейти на YouTube, музыкальные стриминги и интернет-радио. Об этом свидетельствуют результаты опроса Fifty5Blue, проведенного по заказу Латвийской ассоциации вещательных организаций (LRA).

Согласно исследованию, 23% слушателей при введении 30%-ной квоты либо перестали бы слушать радио, либо стали бы искать контент на других платформах. Среди тех, кто готов сменить источник, 54% выбрали бы YouTube, 44% - музыкальные стриминговые сервисы, а 36% - интернет-радио.

При этом большинство опрошенных не считает, что латвийской музыки сейчас не хватает. 69% заявили, что она уже достаточно представлена в радиоэфире. Обязательную квоту в 30% поддерживают только 26% слушателей, тогда как 49% выступают против нее.

Музыка остается главной причиной, по которой люди включают радио: ее назвали 47% участников исследования. Еще 40% слушают радиостанции ради информации, новостей и передач, а 30% - чтобы поднять настроение и отвлечься от повседневных дел.

В LRA считают, что изменение музыкальной пропорции может повлиять на саму причину, по которой слушатель выбирает конкретную радиостанцию. Если привычный формат эфира изменится слишком сильно, аудитория может отправиться за контентом на другие платформы.

Опрос проводился с 21 августа по 1 сентября среди 1890 жителей Латвии в возрасте от 16 до 74 лет. Исследование проходило онлайн на латышском и русском языках. Радио хотя бы раз в неделю слушают 1399 участников опроса.

При этом планы по увеличению доли местной музыки уже оформляются на законодательном уровне. В феврале в Латвии создали рабочую группу по этому вопросу, а представленные в июне поправки предусматривают постепенное введение квоты: 10% с 1 января 2028 года, 20% с 2029 года и 30% с 2030 года.

После полного введения 30%-ной квоты совокупные дополнительные выплаты латвийским авторам и исполнителям, согласно прогнозу в аннотации к законопроекту, могут достигнуть 208 502 евро в год. Для сравнения, весь рынок радиорекламы в Латвии оценивается примерно в 12 млн евро ежегодно.

×
#Латвия #музыка #радио #youtube #опрос
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
8
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(7)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: такси Bolt
Изображение к статье: Врач выписывает себе рецепт
Изображение к статье: мужской кулак и женщина
Изображение к статье: дым

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Настя Каменских
Lifenews
Изображение к статье: Как правильно использовать стиральный порошок?
Дом и сад
Изображение к статье: Кинолог рассказал о чрезмерной привязанности собак к хозяевам
В мире животных
Изображение к статье: Операция
В мире
Изображение к статье: учитель
Наша Латвия
Изображение к статье: фон дер Ляйен
В мире
1
Изображение к статье: Настя Каменских
Lifenews
Изображение к статье: Как правильно использовать стиральный порошок?
Дом и сад
Изображение к статье: Кинолог рассказал о чрезмерной привязанности собак к хозяевам
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео