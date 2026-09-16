Министерство здравоохранения не согласно с оценкой Госконтроля по итогам ревизии, что здоровье детей в Латвии является приоритетом "только на бумаге".

Как сообщалось, в ходе ревизии "Обеспечен ли детям приоритетный и равный доступ к амбулаторным медицинским услугам?" Госконтроль пришел к выводу, что во многих регионах медицинские услуги детям фактически не предоставляются, а планирование финансирования программ амбулаторных медицинских услуг еще не обеспечивает их фактическую доступность.

Реагируя на выводы Госконтроля, Минздрав признает, что в сфере детского здравоохранения по-прежнему необходимы существенные улучшения, особенно в сфере доступности услуг в регионах, сокращения очередей и обеспечения специалистами. Однако, по мнению министерства, констатированное в ходе ревизии совпадает с проблемами, которые ранее выявило само ведомство, и работа по их решению уже началась. Выводы ревизии Госконтроля планируется включить в план здоровья матери и ребенка и в другие разработанные министерством программные документы.

В министерстве подчеркнули, что место жительства ребенка или финансовые возможности семьи не должны определять возможность получения необходимых медицинских услуг. Министр пообещал учесть выводы ревизии при реализации мер, предусмотренных планом здоровья матери и ребенка, укрепить роль педиатров, внедрить оценку состояния здоровья детей и развивать доступность услуг. Также планируется создать понятную систему, чтобы родителям маленьких пациентов было ясно, куда обращаться, когда нужен педиатр или другой специалист, как быстро будет доступна помощь и какими будут дальнейшие действия.

Крометого, необходимые детям медицинские услуги должны полностью оплачиваться государством, чтобы их получение не ограничивалось финансовыми возможностями семьи.

Минздрав информирует, что государственное финансирование детского здравоохранения составляет 182 млн евро в год, в том числе на амбулаторные услуги выделено 103 млн евро.

Для увеличения количества педиатров педиатрия определена как приоритетное направление резидентуры, а также увеличено количество учебных мест в педиатрии и смежных специальностях.

Чтобы улучшить доступность услуг за пределами Риги, во всех регионах Латвии внедрены мобильные стоматологические услуги, реализован пилотный проект по доступности средств коррекции зрения, усовершенствовано содержание профилактических осмотров и начато раннее выявление риска сердечно-сосудистых заболеваний у детей.

С этого лета офтальмологи, которые могут выписывать оплачиваемые государством оптические устройства детям с определенными нарушениями зрения и глазными заболеваниями, доступны не только в Детской клинической университетской больнице (ДКУБ), но и в Видземской больнице, Даугавпилсской региональной больнице, Екабпилсской региональной больнице и Северо-Курземской региональной больнице.

В дальнейшем Минздрав планирует определить единые стандарты услуг детского здравоохранения, продолжать развитие сети детского здравоохранения, укрепляя сотрудничество семейных врачей, педиатров, региональных больниц и ДКУБ, а также развивая телемедицину.

Министерство также уделит внимание профилактике и раннему выявлению заболеваний, совершенствуя профилактические осмотры, скрининг зрения у детей, раннюю оценку рисков для здоровья и работу мультидисциплинарных команд в регионах.

Как сообщалось, в ходе ревизии Госконтроль пришел к выводу, что в 71% случаев лечебные учреждения соответствующие услуги детям фактически не предоставляют. Ревизия показала, что охрана здоровья детей в Латвии является приоритетом лишь формально: в стране не создана система, обеспечивающая этот приоритет на практике. Государство не определило, какие услуги амбулаторной помощи должны быть доступны в разных частях Латвии.

Услуги планируются фрагментарно, без достаточной информации о потребностях детей и доступном медицинском персонале. Каждому лечебному учреждению оставлено на усмотрение, какие услуги и каким группам пациентов - детям, взрослым или обеим - предоставлять.

Госконтроль также отмечает, что объем услуг в значительной степени определяется количеством ранее оказанных услуг, а не фактическими потребностями детей и возможностями лечебных учреждений.

В 2024 году государство потратило на амбулаторное медицинское обслуживание детей 93 млн евро, а семьи за платные услуги для детей заплатили еще как минимум 14,5 млн евро. При этом услуги для детей недоступны на равных условиях, не предоставляются быстрее, чем другим группам населения, и не оказываются в достаточном объеме.

Член совета Госконтроля Майя Аболиня отмечает, что ребенок в Латвии является приоритетным пациентом, но ревизия показывает, что этот приоритет в значительной степени "остался на бумаге". По ее словам, без четкого определения, где и какие услуги должны быть доступны и кто их будет предоставлять, нельзя говорить о равенстве. В настоящее время слишком многое определяется местом жительства ребенка и возможностями семьи самостоятельно искать решение.

Госконтроль отмечает, что 69% детских врачей Латвии работают в Риге, где предоставляется 79% оплачиваемых государством услуг вторичной амбулаторной помощи детям. В ряде медицинских областей в регионах детских врачей нет, поэтому услуги детям часто оказывают врачи общей специальности.

В среднем каждый рабочий день примерно 350 детей из регионов едут в Ригу за оплачиваемой государством вторичной амбулаторной помощью. Для семей это означает расходы на транспорт, питание, а иногда и проживание, родителям приходится пропускать работу, детям - учебу.

Ревизия также показала, что в амбулаторном здравоохранении недостаточно задействованы педиатры. Непосредственно к педиатру при заболевании обращались только 17% детей, хотя педиатры обладают самой широкой компетенцией в области детского здравоохранения и являются наиболее доступными детскими врачами за пределами Риги.

По оценке ревизоров, в регионах необходимо обеспечить детей основными специалистами и педиатрами, а более сложные и редкие услуги сконцентрировать там, где можно обеспечить необходимый опыт и качество. Сейчас такой четкой сети услуг нет.

Госконтроль предоставил Министерству здравоохранения шесть рекомендаций. Они предусматривают совершенствование профилактических осмотров детей у семейных врачей, улучшение доступности стоматологии и проверки зрения, создание основанной на потребностях детей сети вторичной амбулаторной помощи, более четкое определение компетенции врачей в лечении детей и усиление роли педиатров. Результаты должны быть достигнуты к концу 2031 года.