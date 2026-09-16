Конфликты между педагогами, учениками и родителями не всегда удается разрешить в стенах школы - в отдельных случаях к их урегулированию подключаются администрация учебного заведения, Управление образования, полиция или юристы. Учитывая подобные ситуации, Даугавпилсское самоуправление намерено уделять больше внимания правовой поддержке и защите педагогов.

О том, насколько сложными могут становиться отношения внутри школы, свидетельствует конфликт, произошедший в Даугавпилсской школе Iespēju в 2024 году. Тогда во время урока произошла перепалка между педагогами и ученицей пятого класса. Ситуацию сняли на телефон, а затем разместили в интернете, после чего она получила широкий общественный резонанс.

В результате два учителя были уволены. Однако на этом история не закончилась. Родители других учеников выступили в защиту педагогов, городская дума начала служебную проверку, а отец девочки сообщил о поступавших в адрес его дочери угрозах и обратился в полицию. Таким образом, один школьный конфликт затронул не только непосредственных участников, но и администрацию школы, самоуправление и правоохранительные органы.

Подобные случаи показывают, насколько быстро педагогический конфликт может перерасти в юридический спор. Учитель обязан соблюдать права ребенка, профессиональную этику и требования законодательства, однако при возникновении серьезных разногласий с семьей ученика педагог также нуждается в правовой поддержке.

Даугавпилсское самоуправление намерено предоставить образовательным учреждениям возможность привлекать юристов для защиты интересов педагогов в подобных ситуациях.

К сожалению, все меняется в нашей жизни. Иногда даже отношения между детьми и родителями, поведение по отношению к учителям могут быть неправильными. Иногда родители также прибегают к юридическим услугам, чтобы защищать своих детей, себя или предъявлять претензии педагогу. Поэтому самоуправление приняло решение, что в таких случаях либо учебное заведение, либо Управление образования сможет привлечь юриста, чтобы в случае спора также защищать педагога в той или иной ситуации.

Это одна из мер поддержки педагогов, которые каждый день работают с детьми. И вы сами видите, что происходит в интернете: какие видео появляются, какая информация распространяется в СМИ о поведении детей или о ненадлежащем поведении без родительского надзора.

Поэтому учителя иногда тоже уязвимы, и им необходима поддержка муниципалитета в таких юридических ситуациях».