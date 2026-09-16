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Несмотря на протест перевозчиков, некоторые компании не отменили ни одного рейса 0 212

Наша Латвия
Дата публикации: 16.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: замок Вентспилса

Муниципальное предприятие «Ventspils reiss» не присоединилось к акции протеста «День без регионального общественного транспорта» и продолжает выполнять все рейсы по расписанию. В компании заявили, что поддерживают требования отрасли, но считают, что общественный транспорт должен работать без перебоев.

Муниципальный перевозчик «Ventspils reiss» решил не участвовать в общелатвийской акции протеста «День без регионального общественного транспорта», несмотря на то что поддерживает требования отрасли о решении проблем с финансированием.

В компании подчеркнули, что сегодня все автобусные рейсы выполняются в соответствии с утвержденным расписанием.

По словам председателя правления предприятия Артура Лиегиса, перевозчики действительно сталкиваются с существенным ростом расходов, поэтому государству необходимо найти долгосрочные решения, которые позволят сохранить качественный и доступный общественный транспорт.

Вместе с тем, считают в компании, добиваться этих изменений следует путем диалога с государством, не прекращая перевозки пассажиров.

Для пассажиров Вентспилса и обслуживаемых маршрутов это означает, что сегодня движение автобусов проходит в обычном режиме и дополнительных ограничений не предусмотрено.

В то же время акция протеста продолжается в других регионах страны. По данным организаторов, к ней присоединились восемь перевозчиков, которые в течение дня отменят до 3000 региональных автобусных рейсов. По предварительным оценкам, это может затронуть около 60 тысяч пассажиров.

Кроме «Ventspils reiss», в акции также не участвуют Cata, Latvijas sabiedriskais autobuss и муниципальное предприятие Valmiera VTU, поэтому обслуживаемые ими маршрутные сети работают без изменений.

Остальным пассажирам рекомендуется заранее проверять информацию об отмененных рейсах на сайтах перевозчиков, в их социальных сетях и на сайте Автотранспортной дирекции.

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#пассажиры #финансирование #общественный транспорт
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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