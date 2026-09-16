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Ночью обещают дожди, а что днем? 0 121

Наша Латвия
Дата публикации: 16.09.2026
LETA
Изображение к статье: клумба и фонтан
ФОТО: LETA

Вечером в среду в Курземе, а в ночь на четверг и на остальной территории Латвии ожидаются дожди, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха ночью составит +11...+15 градусов.

Юго-востока Латгале зона осадков достигнет утром. В течение дня облачность уменьшится, местами пройдут кратковременные дожди.

Будет дуть западный, юго-западный ветер, в Курземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +15...+19 градусов.

В Риге ночь будет преимущественно облачной, с дождями, а температура воздуха составит +14 градусов. Днем в столице ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Воздух в столице прогреется до +18 градусов.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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