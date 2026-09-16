Вечером в среду в Курземе, а в ночь на четверг и на остальной территории Латвии ожидаются дожди, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха ночью составит +11...+15 градусов.

Юго-востока Латгале зона осадков достигнет утром. В течение дня облачность уменьшится, местами пройдут кратковременные дожди.

Будет дуть западный, юго-западный ветер, в Курземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +15...+19 градусов.

В Риге ночь будет преимущественно облачной, с дождями, а температура воздуха составит +14 градусов. Днем в столице ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Воздух в столице прогреется до +18 градусов.