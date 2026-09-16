Осенью 2026 года жители Латвии и других стран Европы вновь перейдут на зимнее время. В этом году перевод часов состоится на день раньше, чем в прошлом, а по сравнению с 2023 годом — сразу на четыре дня раньше, что связано исключительно с календарем.

Жителям Латвии и большинства европейских стран этой осенью вновь предстоит перевести часы на зимнее время. В 2026 году это произойдет в ночь с 24 на 25 октября, пишет nra.lv.

В 03:00 стрелки часов необходимо будет перевести на один час назад — на 02:00. Благодаря этому ночь станет на час длиннее, однако темнеть по вечерам начнет раньше.

Хотя многим может показаться, что переход происходит необычно рано, никаких изменений в правилах нет. Все объясняется календарем.

Согласно действующему порядку, переход на зимнее время всегда происходит в последнее воскресенье октября. В 2026 году оно приходится на 25 октября, тогда как в 2025 году это было 26 октября, в 2024-м — 27 октября, а в 2023 году — 29 октября. Именно поэтому нынешний перевод часов состоится раньше, чем в предыдущие годы.

Большинство современных устройств — смартфоны, компьютеры, смарт-часы и другие гаджеты — изменят время автоматически. Владельцам старых часов и некоторых бытовых приборов придется сделать это вручную.

Традиционно перевод часов проводится в выходные дни, чтобы как можно меньше повлиять на работу, учебу и повседневные дела.

Вопрос об отмене сезонного перевода времени в Европейском союзе обсуждается уже несколько лет. Еще в 2018 году Европейская комиссия провела общественные консультации, большинство участников которых поддержало отказ от этой практики. Однако страны ЕС так и не смогли договориться, какое время оставить постоянным — летнее или зимнее, поэтому действующая система продолжает действовать.

Пока решение не принято, европейцы будут по-прежнему переводить часы два раза в год: осенью — на стандартное (зимнее) время, а весной — обратно на летнее.

Следующий перевод часов после нынешней осени состоится в ночь с 27 на 28 марта 2027 года, когда время снова переведут на один час вперед — с 02:00 на 03:00.

До принятия единого решения в Евросоюзе сезонный перевод часов остается обязательным и для Латвии.