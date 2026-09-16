Результаты международного исследования PISA, показавшие заметное снижение уровня знаний латвийских школьников, не стали неожиданностью для специалистов. По словам руководителя программы PISA в Латвии, на успеваемость повлияли сразу несколько масштабных реформ, проходивших одновременно.

Опубликованные на прошлой неделе результаты международного исследования PISA вызвали широкую дискуссию в Латвии после того, как стало известно о заметном снижении знаний 15-летних школьников по математике, чтению и естественным наукам. Особенно серьезным оказалось ухудшение читательской грамотности.

Однако руководитель программы международной оценки учащихся PISA 2025 в Латвии Рита Киселёва считает, что эти итоги были ожидаемыми. Об этом она рассказала в эфире программы «900 секунд» (ТВ3).

По словам эксперта, за последние пять лет латвийская система образования одновременно переживала сразу несколько крупных реформ. Такое количество изменений неизбежно сказалось на учебном процессе и уровне подготовки школьников.

«Эти результаты не стали неожиданностью. Мы понимали, что в условиях нескольких параллельных реформ ожидать очень высоких показателей было сложно», — отметила Киселёва.

При этом она признала, что масштабы снижения все же стали тревожным сигналом. Вместе с тем эксперт считает, что исследование позволило объективно увидеть проблемы системы образования и понять, над чем предстоит работать.

Одновременно Киселёва опровергла предположения о том, что в исследовании могли участвовать только слабые школы. Она подчеркнула, что образовательные учреждения и учащиеся отбирались по международной методике, обеспечивающей репрезентативность результатов для всей страны.

Наибольшее беспокойство у специалистов вызывает снижение уровня читательской грамотности. По словам Киселёвой, большинство школьников без труда понимают простой текст и могут ответить на прямые вопросы, однако значительно хуже справляются с заданиями, где нужно сравнить информацию из нескольких источников, проанализировать содержание или сделать выводы.

Именно такие навыки сегодня становятся основой дальнейшего обучения, поэтому их недостаточное развитие влияет не только на результаты международных тестов, но и на способность школьников успешно осваивать другие предметы.

Исследование PISA, которое проводит Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), считается одним из главных международных инструментов оценки качества школьного образования. Оно позволяет сравнить уровень подготовки 15-летних учащихся в разных странах и отслеживать изменения на протяжении многих лет.

Результаты нынешнего исследования стали одним из самых заметных сигналов о том, что латвийской системе образования предстоит решать проблему снижения базовых учебных навыков, прежде всего читательской грамотности.