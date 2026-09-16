Предстоящие выходные в Латвии обещают быть немного теплее климатической нормы для середины сентября. Однако вместе с комфортной температурой придут порывистый ветер и периодические дожди, особенно в западной части страны.

В ближайшие выходные в Латвии сохранится умеренно теплая осенняя погода. По прогнозам синоптиков, дневная температура будет держаться в пределах +15...+19 градусов, что немного выше обычных значений для середины сентября.

Первые изменения погоды начнутся уже в среду вечером. С запада страну пересечет зона дождей, которая сохранится и в ночь на четверг. Температура воздуха понизится до +11...+15 градусов.

В четверг осадки постепенно прекратятся. Во многих районах выглянет солнце, однако в Латгале облаков останется больше, а вероятность дождя будет выше. В Курземе при этом усилится западный ветер.

До конца недели существенного изменения температуры не ожидается. Самой прохладной может стать ночь на пятницу, когда местами воздух остынет до +7 градусов.

Кратковременные дожди возможны в разные дни, но чаще всего они прогнозируются в Курземе и на северо-западе Видземе. Синоптики также не исключают, что в воскресенье с запада к Латвии подойдет более обширная зона осадков.

Тем, кто планирует провести выходные на природе или у моря, стоит учитывать усиление ветра. Порывы юго-западного ветра будут достигать 10–15 метров в секунду, а на побережье местами — до 18 метров в секунду.

Это означает, что погода останется комфортной для прогулок, однако зонт или непромокаемая одежда в выходные могут пригодиться, особенно в западных районах страны.

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели в Латвию придет более прохладная погода, а вероятность дождей увеличится.