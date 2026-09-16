В среду в Латвии сохранится по-осеннему теплая погода — днем воздух прогреется до +18…+22 градусов. Однако уже к вечеру с запада начнет приближаться холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и усиление ветра.

Среда станет одним из самых теплых дней недели в Латвии. По прогнозам синоптиков, во второй половине дня температура воздуха достигнет +18…+22 градусов, однако спокойная погода сохранится не везде.

В течение дня небо будет переменно облачным. Наиболее благоприятные условия ожидаются в центральной и восточной части страны, тогда как в Курземе облаков станет больше, а вечером, начиная с западных районов, пройдут дожди.

Одновременно усилится южный ветер. В большинстве районов его порывы достигнут 8–13 метров в секунду, а на западном побережье Курземе — до 16 метров в секунду.

Для жителей Риги день обещает быть комфортным. Осадков не прогнозируется, временами будет выглядывать солнце, а температура воздуха поднимется примерно до +21 градуса.

Такая погода связана с приближением холодного атмосферного фронта. Пока Латвия остается под влиянием теплых воздушных масс, но циклон над Скандинавией постепенно меняет ситуацию.

Это означает, что теплый день может стать переходным перед более прохладной и дождливой погодой, которая начнет распространяться по стране с запада.