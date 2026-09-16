С 12 сентября в Латвии действует обновлённый порядок регистрации иностранцев в гостиницах и других туристических местах размещения. Заполнять декларации можно как на бумаге, так и в электронном виде, а проверку личности разрешено проводить дистанционно.

Поправки, подготовленные Министерством экономики и утверждённые правительством 1 сентября, приводят правила в соответствие с изменениями в Законе о туризме, вступившими в силу 10 июля 2026 года.

Обязанность организовать заполнение деклараций иностранными гостями распространяется на всех поставщиков услуг туристического размещения — как на юридических, так и на физических лиц. Таким образом, требования действуют не только для гостиниц, но и для частных лиц, сдающих жильё туристам.

Иностранец должен лично заполнить и подписать декларацию, а также подтвердить свою личность, предъявив действительный проездной документ.

В то же время декларацию разрешено подготовить в электронном формате и передать для подписания самому туристу либо руководителю группы. Личность также можно подтвердить через признанные и надёжные онлайн-средства, если они обеспечивают такой же уровень безопасности и достоверности, как физическое предъявление документа.

Это позволяет проводить регистрацию постояльцев и проверку документов дистанционно или бесконтактным способом.

Поправки уточняют и порядок передачи деклараций правоохранительным органам. В чрезвычайных ситуациях Государственная полиция, Государственная пограничная охрана и Служба государственной безопасности смогут запросить сведения в устной форме. Это должно ускорить получение необходимой информации.

Министерство экономики совместно с Министерством внутренних дел разработало для поставщиков услуг размещения практические рекомендации по заполнению деклараций. Они опубликованы на сайте Минэкономики.

Таким образом, новые правила не отменяют обязательную регистрацию иностранных гостей, а расширяют возможности её проведения — в том числе через интернет и без личного контакта с сотрудником места размещения.