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Только 45% правильных ответов: что показала проверка знаний девятиклассников перед новым экзаменом 1 170

Наша Латвия
Дата публикации: 16.09.2026
BB.LV
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Средний результат диагностической работы по естественным наукам среди девятиклассников Латвии составил 44,8%. Хуже всего школьники справились с заданиями, требующими аналитического мышления, а уже в этом учебном году вместо диагностики они будут сдавать централизованный государственный экзамен.

Государственное агентство развития образования (VIAA) подвело итоги прошлогодней диагностической работы по естественным наукам для учащихся 9-х классов. Средний результат составил 44,8% возможных баллов — это самый низкий показатель среди основных итоговых проверочных работ выпускников основной школы.

Для сравнения, средний результат централизованного экзамена по латышскому языку достиг 56,2%, по математике — 54,8%, а мониторинговой работы по английскому языку — 70%.

Лучше всего школьники справились с заданиями, где требовалось продемонстрировать знания и понимание учебного материала. В этой части средний результат составил 56,8%.

Гораздо сложнее оказались задания, связанные с практическими навыками. Здесь средний показатель снизился до 35,7%.

Самые серьезные трудности вызвали задания на аналитическое мышление. По категории «аналитически рассуждает» учащиеся набрали в среднем лишь 29,2% возможных баллов. В то же время задания уровня «знает и применяет» были выполнены значительно успешнее — в среднем на 54,7%.

Результаты по отдельным предметам оказались относительно близкими. Лучше всего школьники справились с биологией (49,5%), затем следуют физика (43,6%) и химия (42,3%).

Эти результаты особенно важны потому, что уже в нынешнем учебном году девятиклассники впервые будут сдавать полноценный централизованный экзамен по естественным наукам.

В отличие от прошлогодней диагностической работы, экзамен пройдет под контролем внешних наблюдателей. Это должно обеспечить более объективную оценку знаний, а сами результаты школы смогут использовать при приеме учеников в 10-й класс.

При этом в нынешнем году минимальный проходной балл по естественным наукам вводить не будут. В этом отношении экзамен пока будет отличаться от обязательных государственных экзаменов по математике и латышскому языку.

По информации VIAA, структура экзамена останется близкой к диагностической работе. Примерно по 35% заданий будет посвящено биологии, физике и химии. Основной акцент сделают не только на проверке знаний, но и на умении объяснять природные явления, анализировать данные, проводить исследования, аргументировать ответы и делать выводы.

Подробную программу нового государственного экзамена агентство планирует опубликовать до 1 ноября, а уже 22 сентября для руководителей школ пройдет специальный семинар, посвященный организации государственных проверочных работ.

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#образование #экзамены
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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