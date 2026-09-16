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В Латвии нет специализированных убежищ для женщин, пострадавших от насилия, — вывод Совета Европы 1 83

Наша Латвия
Дата публикации: 16.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: мужской кулак и женщина
ФОТО: pixabay

Эксперты Совета Европы считают, что Латвии необходимо создать по всей стране сеть специализированных круглосуточных убежищ для женщин, пострадавших от насилия, а также кризисные центры для жертв сексуального насилия. Такие рекомендации содержатся в первом отчете GREVIO после вступления для Латвии в силу Стамбульской конвенции.

Группа экспертов Совета Европы по борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (GREVIO) опубликовала первый отчет об исполнении Латвией Стамбульской конвенции. В документе сделан вывод, что система помощи пострадавшим нуждается в существенном развитии.

Одной из главных рекомендаций стало создание сети специализированных круглосуточных убежищ для женщин, пострадавших от домашнего насилия, и их детей. По оценке экспертов, существующие кризисные центры оказывают помощь людям с самыми разными жизненными проблемами и не могут заменить специализированные безопасные приюты с постоянной поддержкой специалистов.

Еще одним приоритетом GREVIO называет создание специализированных центров помощи жертвам изнасилования и сексуального насилия. Эксперты рекомендуют ориентироваться на показатель один такой центр на 200 тысяч жителей.

Предполагается, что в таких учреждениях женщины смогут в одном месте бесплатно получить медицинскую помощь, психологическую поддержку, юридические консультации и судебно-медицинскую экспертизу. При этом доступ к услугам, по мнению экспертов, не должен зависеть от того, готова ли пострадавшая сразу обращаться в полицию.

Отдельное внимание в докладе уделено уголовному законодательству. GREVIO рекомендует изменить нормы о преступлениях сексуального характера так, чтобы ключевым критерием стало отсутствие добровольного согласия, а не только применение физического насилия, угроз или использование беспомощного состояния потерпевшего.

Эксперты также предлагают внедрить единую систему оценки риска домашнего насилия. По их мнению, она должна учитывать не только физическое, но и психологическое, сексуальное и экономическое насилие, случаи принудительного контроля, предыдущие эпизоды насилия, а также влияние происходящего на детей.

Особое внимание уделено делам об опеке и порядке общения с детьми. В отчете говорится, что суды и другие ответственные учреждения должны систематически учитывать факты домашнего насилия при принятии решений. Если существует угроза безопасности, права на общение с ребенком, по мнению экспертов, могут ограничиваться или осуществляться при соблюдении специальных мер защиты.

В сфере здравоохранения GREVIO рекомендует разработать единые протоколы выявления пострадавших, документирования травм, оценки рисков и направления женщин за специализированной помощью. Сейчас, отмечается в докладе, многое зависит от опыта и инициативы конкретного медицинского работника.

Эксперты также призвали расширить подготовку полицейских, прокуроров, медиков, социальных работников и других специалистов, работающих с пострадавшими, а также совершенствовать программы для лиц, совершивших насилие.

Доклад содержит 56 рекомендаций, разделенных по степени приоритетности. Это первая комплексная оценка исполнения Латвией Стамбульской конвенции, которая вступила в силу для страны 1 мая 2024 года.

При этом часть рекомендаций уже начала реализовываться. Так, ранее правительство выделило финансирование на создание центра помощи пострадавшим от сексуального насилия в Рижской Восточной клинической университетской больнице, который планируется открыть с 1 октября.

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#Латвия #женщины #насилие
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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