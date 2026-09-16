В Латвии около 18% молодых матерей сталкиваются с послеродовой депрессией. Это означает, что ежегодно психологическая и медицинская помощь может требоваться более двум тысячам женщин, тогда как новая государственная программа пока рассчитана лишь на 200 участниц.

Почти каждая пятая молодая мама в Латвии после рождения ребенка сталкивается с послеродовой депрессией. К такому выводу пришли авторы крупнейшего в стране исследования, посвященного психическому здоровью женщин после родов, пишет Latvijas Avīze.

Исследование, проведенное Рижским университетом имени Страдиньша совместно с Рижским родильным домом, показало, что симптомы послеродовой депрессии наблюдаются у 18% женщин. Это примерно на 50% выше, чем средний показатель для стран Западной Европы (12,9%), и немного превышает средний уровень по Восточной Европе (16,6%).

С учетом того, что в Латвии ежегодно рождается около 13 тысяч детей, помощь может потребоваться примерно 2000–2200 женщинам, отмечает руководитель исследования, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии РСУ профессор Элмарс Ранцанс.

До недавнего времени точных данных о масштабах проблемы в Латвии не существовало. По словам профессора, исследование впервые позволило оценить, насколько распространена послеродовая депрессия в стране.

На этом фоне с августа начала работать программа «Партнерство акушерок и семей», которую координирует Государственная канцелярия совместно с Латвийской ассоциацией акушерок. Проект финансируется из Европейского социального фонда.

Программа рассчитана на молодых женщин до 24 лет, ожидающих первого ребенка и находящихся на сроке беременности от 16-й до 28-й недели. В нее могут попасть будущие мамы, испытывающие медицинские или социальные трудности. Им бесплатно предоставляются консультации акушерки, одна из задач которых — снизить риск развития послеродовой депрессии или помочь справиться с ее последствиями.

Однако масштабы программы пока значительно меньше предполагаемой потребности. До июля 2027 года планируется поддержать 200 женщин, тогда как потенциально помощь ежегодно может понадобиться более чем двум тысячам молодых матерей.

Исследователей также беспокоит другая тенденция. Около 30% женщин, у которых первоначально были выявлены симптомы тревоги или депрессии, отказались от дальнейших консультаций либо перестали выходить на связь с врачами. При этом примерно у 40% из них симптомы впоследствии достигли уровня клинической депрессии.

Авторы исследования считают, что раннее выявление эмоциональных проблем и своевременная поддержка могут сыграть ключевую роль в сохранении здоровья матери и благополучия ребенка.