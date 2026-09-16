Врачи и помощники врачей (фельдшеры), которые не работают в медицинских учреждениях, но сохраняют действующую профессиональную регистрацию, теперь смогут выписывать рецепты на лекарства для собственного использования. Об этом bb.lv сообщили в Инспекции здравоохранения.

Правительство ещё в августе утвердило соответствующие изменения в правилах Кабинета министров. Новый порядок получил обозначение Recipe pro me — рецепт для себя.

Право распространяется на врачей и фельдшеров, которые числятся в Регистре медицинских работников и имеют действующий срок профессиональной регистрации, даже если в данный момент они не работают в медицинском учреждении.

Только для себя

Использовать такие рецепты можно исключительно для приобретения лекарств для личного применения. Выписывать по этой схеме препараты родственникам, пациентам или другим людям запрещено.

Вместо имени и фамилии пациента в рецепте необходимо написать pro me («для меня») или ad usum proprium («для личного использования»).

Установлены и количественные ограничения. Врач сможет выписать себе не более 50 рецептов в течение 12 месяцев, а помощник врача или фельдшер — не более 30.

Бланки рецептов медицинским работникам, которые не работают в лечебных учреждениях, будет выдавать Национальная служба здравоохранения (NVD). Служба также будет передавать информацию о выданных бланках Инспекции здравоохранения.

После этого в регистре рядом с данными конкретного медика появится отметка Recipe pro me. В Инспекции подчёркивают, что она не означает фактическое место работы врача. Это техническая запись, позволяющая аптекам установить, что человек имеет право выписывать лекарства для себя. В публичной части регистра такая информация отображаться не будет.

Для личных рецептов необходимо использовать обычные рецептурные бланки, напечатанные начиная с 1 сентября 2026 года.

Почему изменили правила

Вопрос обсуждался ещё в прошлом году. Депутаты подкомиссии Сейма по общественному здоровью предлагали предоставить врачам и фельдшерам возможность выписывать ограниченное количество рецептов для себя.

Представители профессиональных врачебных организаций выступали за то, чтобы главным основанием для такого права был медицинский диплом. Министерство здравоохранения, в свою очередь, указывало на необходимость профессиональной регистрации и контроля, чтобы рецепты действительно использовались только самим медицинским работником.

Новый порядок позволяет зарегистрированному врачу или фельдшеру получать необходимые рецептурные лекарства для себя, даже если он не работает в больнице, поликлинике или другой медицинской организации. Однако право ограничено: максимум 50 рецептов в год для врача и 30 — для фельдшера, а выписывать лекарства другим людям по системе Recipe pro me нельзя.