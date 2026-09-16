В октябре несколько тысяч получателей пенсий в Латвии вместе с ежемесячной выплатой получат разницу, образовавшуюся после уточнения перерасчета пенсий за период с 1 апреля по 30 сентября. Об этом свидетельствует информация, опубликованная Государственным агентством социального страхования (VSAA).

Доплату получат пенсионеры, которым 1 апреля VSAA автоматически пересчитало пенсии с учетом дополнительных взносов социального страхования, сделанных после назначения пенсии или предыдущего перерасчета.

В октябре этим пенсионерам выплатят пенсию в новом размере, установленном после уточнения апрельского перерасчета. При этом будут учтены и те взносы социального страхования, сведения о которых в апреле еще не были зарегистрированы. Одновременно выплатят разницу за период с апреля по сентябрь и проведут ежегодную индексацию пенсии.

В ноябре и последующие месяцы пенсия будет выплачиваться в новом размере с учетом уточненного апрельского перерасчета и октябрьской индексации. Поскольку доплату за апрель–сентябрь перечислят в октябре, в ноябре пенсионеры получат меньше, чем в октябре, но больше, чем в сентябре.

В VSAA поясняют, что во время апрельского перерасчета агентство еще не располагало сведениями обо всех взносах социального страхования. Например, могла отсутствовать информация о взносах работодателей за февраль или март, а также о взносах самозанятых за первый квартал. Поэтому при перерасчете учитывались только те платежи, сведения о которых уже были доступны.

Переходные положения закона «О государственных пенсиях» предусматривают, что, если дополнительные взносы социального страхования, сделанные после назначения или перерасчета пенсии, дают право на ее увеличение, VSAA проводит повторный перерасчет, но не чаще одного раза в полгода. Таким образом, в октябре будут учтены и взносы, не вошедшие в апрельский перерасчет.

Например, если до 1 апреля пенсия по возрасту составляла 800 евро, а после апрельского перерасчета выросла до 815 евро, но позднее зарегистрированные взносы дают право еще на три евро в месяц, то с апреля ее размер должен был составлять 818 евро. В таком случае за шесть месяцев, с апреля по сентябрь, образуется разница в 18 евро, которую выплатят в октябре.

Решение о перерасчете пенсии можно посмотреть на портале Latvija.gov.lv в электронном сервисе «VSAA informācija un pakalpojumi». Тем, у кого активирован официальный электронный адрес e-adrese, решение также направлено туда. В документе указан размер пенсии после перерасчета от 1 апреля.