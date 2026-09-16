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В Риге на 22% выросло число детей, попадающих в интернаты 0 178

Наша Латвия
Дата публикации: 16.09.2026
LETA
Изображение к статье: Автобус с табличкой "дети"

В Риге растет число детей, которые попадают в учреждения интернатного типа, при этом сокращается число детей, находящихся в приемных семьях, под опекой или усыновленных, сообщил Департамент благосостояния Рижской думы.

В последние годы в сфере ухода за детьми, оставшимися без попечения семьи, произошли существенные изменения. За три года число детей, находящихся под опекой, сократилось на 17%, тогда как число детей, помещенных в учреждения, выросло на 22%.

Все чаще в систему ухода попадают подростки, братья и сестры, а также дети с комплексными поведенческими, медицинскими и социальными проблемами.

Особенно остро ощущается нехватка приемных семей для подростков и детей с травматическим опытом или поведенческими трудностями. Нагрузка на приемные семьи растет, а их возможности принимать новых детей сокращаются.

Чтобы выявить основные риски и спланировать более эффективные меры поддержки, Департамент благосостояния провел исследование. Оно показало, что разлучение ребенка с семьей чаще всего является не следствием одного события, а длительным процессом, в котором сочетаются несколько факторов: зависимости, насилие, проблемы с психическим здоровьем, недостаточные родительские навыки, социальная изоляция, нестабильные условия жизни и отсутствие мотивации сотрудничать с учреждениями поддержки.

Одновременно растет число случаев насилия и ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей, которые приводят к изъятию ребенка из семьи.

Исследование также показало, что для безопасности детей решающее значение имеют своевременная помощь семьям, эффективное сотрудничество между различными учреждениями и доступность социальных услуг.

В то же время есть и положительные тенденции в реабилитации семей. В прошлом году в Риге родительских прав были лишены 272 человека - меньше, чем в 2024 году, когда таких случаев было 323.

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#насилие в семье
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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