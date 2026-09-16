Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В системе E-veselība вступило в силу важное изменение для всех пациентов и врачей 0 854

Наша Латвия
Дата публикации: 16.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: E-veselība
ФОТО: BB.LV/AI

С 16 сентября в Латвии врачи больше не могут оформлять электронные направления старого образца. Теперь для записи к специалистам, на обследования и большинство других медицинских услуг используются только структурированные электронные направления нового поколения.

В латвийской системе здравоохранения завершился переход на электронные направления нового поколения. С сегодняшнего дня медицинские работники оформляют только новый формат электронных направлений через портал E-veselība или интегрированные информационные системы медицинских учреждений.

Новая система начала работать еще 20 ноября прошлого года, однако почти десять месяцев действовал переходный период. Он позволял медикам использовать как новые, так и старые электронные направления.

Для врачей, работающих непосредственно через портал E-veselība, возможность оформлять старые направления была отключена еще 28 августа. Медицинские учреждения, использующие собственные информационные системы, могли применять старый формат до 15 сентября.

Теперь переход полностью завершен.

Новые электронные направления используются для записи к врачам-специалистам, диагностических обследований, получения медицинской помощи на дому, а также большинства амбулаторных и стационарных услуг.

При этом лабораторные исследования пока остаются исключением — их перевод на новую систему еще продолжается.

Для пациентов принцип обращения к врачу в целом не изменился, однако важно помнить о новом порядке записи. Каждому электронному направлению присваивается уникальный номер, и по нему можно оформить запись только на одну медицинскую услугу одновременно.

Это означает, что нельзя одновременно стоять в очереди в нескольких медицинских учреждениях по одному и тому же направлению. Если пациент решил обратиться в другое место, предыдущую запись необходимо отменить.

При отмене записи более чем за пять дней до приема новая медицинская организация сможет автоматически перенести направление в систему без дополнительных действий со стороны пациента.

Если же до назначенного визита осталось менее пяти дней, пациенту сначала придется самостоятельно связаться с медицинским учреждением, где оформлена действующая запись, отменить ее, и только после этого использовать направление в другом месте.

При этом сохраняется действующий порядок обращения к врачам, к которым направление не требуется. Как и раньше, без него можно записаться, например, к гинекологу, педиатру или офтальмологу.

Все оформленные электронные направления хранятся в системе E-veselība, где пациент может их просмотреть и при необходимости распечатать. Само направление остается действительным 180 дней с момента оформления.

В Центре цифрового здравоохранения отмечают, что для медицинских работников уже подготовлены обучающие материалы по работе с новой системой, а пользователи могут обратиться в службу поддержки E-veselība при возникновении вопросов.

×
#здравоохранение #медицина #Латвия #технологии #врачи
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
2
0
1
0
1
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: замок Вентспилса
Изображение к статье: осень
Изображение к статье: человек, переводящий стрелки настенных часов
Изображение к статье: читающий ребенок

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: фбр
В мире
Изображение к статье: Мама с дочкой в поликлинике
Наша Латвия
Изображение к статье: Витамины и печень
Люблю!
Изображение к статье: медвежата
Наша Латвия
Изображение к статье: Самолет
В мире
Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал
Изображение к статье: фбр
В мире
Изображение к статье: Мама с дочкой в поликлинике
Наша Латвия
Изображение к статье: Витамины и печень
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео