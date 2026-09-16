С 16 сентября в Латвии врачи больше не могут оформлять электронные направления старого образца. Теперь для записи к специалистам, на обследования и большинство других медицинских услуг используются только структурированные электронные направления нового поколения.

В латвийской системе здравоохранения завершился переход на электронные направления нового поколения. С сегодняшнего дня медицинские работники оформляют только новый формат электронных направлений через портал E-veselība или интегрированные информационные системы медицинских учреждений.

Новая система начала работать еще 20 ноября прошлого года, однако почти десять месяцев действовал переходный период. Он позволял медикам использовать как новые, так и старые электронные направления.

Для врачей, работающих непосредственно через портал E-veselība, возможность оформлять старые направления была отключена еще 28 августа. Медицинские учреждения, использующие собственные информационные системы, могли применять старый формат до 15 сентября.

Теперь переход полностью завершен.

Новые электронные направления используются для записи к врачам-специалистам, диагностических обследований, получения медицинской помощи на дому, а также большинства амбулаторных и стационарных услуг.

При этом лабораторные исследования пока остаются исключением — их перевод на новую систему еще продолжается.

Для пациентов принцип обращения к врачу в целом не изменился, однако важно помнить о новом порядке записи. Каждому электронному направлению присваивается уникальный номер, и по нему можно оформить запись только на одну медицинскую услугу одновременно.

Это означает, что нельзя одновременно стоять в очереди в нескольких медицинских учреждениях по одному и тому же направлению. Если пациент решил обратиться в другое место, предыдущую запись необходимо отменить.

При отмене записи более чем за пять дней до приема новая медицинская организация сможет автоматически перенести направление в систему без дополнительных действий со стороны пациента.

Если же до назначенного визита осталось менее пяти дней, пациенту сначала придется самостоятельно связаться с медицинским учреждением, где оформлена действующая запись, отменить ее, и только после этого использовать направление в другом месте.

При этом сохраняется действующий порядок обращения к врачам, к которым направление не требуется. Как и раньше, без него можно записаться, например, к гинекологу, педиатру или офтальмологу.

Все оформленные электронные направления хранятся в системе E-veselība, где пациент может их просмотреть и при необходимости распечатать. Само направление остается действительным 180 дней с момента оформления.

В Центре цифрового здравоохранения отмечают, что для медицинских работников уже подготовлены обучающие материалы по работе с новой системой, а пользователи могут обратиться в службу поддержки E-veselība при возникновении вопросов.