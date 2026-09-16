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Зато три евро заработала - пассажирка шокирована - водитель «Bolt» сделал нечто неприличное 0 1568

Наша Латвия
Дата публикации: 16.09.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: такси Bolt

Наверное не зря “Bolt” предлагает возможность женщинам выбрать поездку с женщиной-водителем.

О необычной ситуации на платформе “Threads” рассказала одна пользовательница: “Сегодня утром вызвала такси, @bolt_latvia . Приезжает машина, открываю дверь, сажусь, говорю “добрый день”. Водитель ни слова, выходит наружу и рядом с машиной, у кустов возле моего дома, просто берет и писает. Потом садится обратно и, ничего не говоря, везет меня к месту назначения. Нормально?”

Запись женщины вызвала дискуссию, и в комментариях люди выразили недоумение по поводу поведения водителя.

Инета указывает, что сама в такой ситуации, если бы только не очень спешила, немедленно вышла бы из машины и потребовала вернуть деньги.

Несколько человек подчеркивают, что такое поведение неприемлемо. В то же время один комментатор обращает внимание и на условия труда водителей такси: возможно, у водителей не всегда есть доступ к месту, где можно справить естественные нужды.

Автор дискуссии позже пояснила, что в тот конкретный момент прервать поездку было невозможно, потому что она уже опаздывала. После этого женщина связалась с “Bolt” и за произошедшее получила компенсацию в размере трех евро.

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#компенсация #социальные сети
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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