О необычной ситуации на платформе “Threads” рассказала одна пользовательница: “Сегодня утром вызвала такси, @bolt_latvia . Приезжает машина, открываю дверь, сажусь, говорю “добрый день”. Водитель ни слова, выходит наружу и рядом с машиной, у кустов возле моего дома, просто берет и писает. Потом садится обратно и, ничего не говоря, везет меня к месту назначения. Нормально?”

Запись женщины вызвала дискуссию, и в комментариях люди выразили недоумение по поводу поведения водителя.

Инета указывает, что сама в такой ситуации, если бы только не очень спешила, немедленно вышла бы из машины и потребовала вернуть деньги.

Несколько человек подчеркивают, что такое поведение неприемлемо. В то же время один комментатор обращает внимание и на условия труда водителей такси: возможно, у водителей не всегда есть доступ к месту, где можно справить естественные нужды.

Автор дискуссии позже пояснила, что в тот конкретный момент прервать поездку было невозможно, потому что она уже опаздывала. После этого женщина связалась с “Bolt” и за произошедшее получила компенсацию в размере трех евро.