Чтобы способствовать лучшему пониманию результатов лабораторных исследований, в рамках месяца профилактики Veselības centru apvienība (VCA) - с 17 сентября предоставляет жителям Латвии полтысячи бесплатных дистанционных консультаций врачей. Специалисты профессионально разъяснят результаты лабораторных анализов, представленные пациентами.

«Этой инициативой мы хотим способствовать пониманию населением профилактики как регулярной и доступной каждому возможности заботиться о своём здоровье, а также призвать своевременно оценивать риски для здоровья и использовать возможности профилактики», — рассказывает директор по медицинским вопросам Veselības centru apvienība Алла Силова.

Тенденция нашего времени такова: всё больше людей после получения результатов анализов ищут объяснения и рекомендации с помощью цифровых устройств и инструментов искусственного интеллекта. Понятно, что Интернет и ИИ могут помочь понять отдельные показатели, однако для верной оценки лабораторных результатов всегда необходим профессиональный взгляд врача.

«Инструменты искусственного интеллекта могут помочь объяснить значение отдельных показателей анализов, однако для оценки лабораторных результатов необходим профессиональный взгляд врача.

Врач, учитывая общее состояние здоровья, симптомы и другие существенные факторы, может полноценно интерпретировать результаты и рекомендовать дальнейшие действия. Консультация врача, во-первых, поможет понять причины отклонения отдельных показателей результатов анализов от нормы и уменьшить беспокойство по этому поводу, а также вовремя заметить возможные риски. Во-вторых, во время консультации можно будет получить ответ на вопрос: „Что мне делать дальше?“.

При необходимости врач даст рекомендации по дальнейшим действиям — посещению специалиста или более углублённому обследованию состояния здоровья», — поясняет Алла Силова.

Данные недавно проведённого опроса свидетельствуют о том, что почти 33 % жителей называют нехватку времени одним из важнейших препятствий для профилактической заботы о здоровье. Поэтому консультации можно будет получить дистанционно — быстро и удобно, предварительно выбрав наиболее подходящее для себя время.

Во время бесплатной консультации врач оценит представленные результаты лабораторных исследований, разъяснит наиболее существенные показатели, даст рекомендации по дальнейшим действиям и при необходимости посоветует обратиться к специалисту для болееуглубленной оценки состояния здоровья.

«Во взрослом возрасте желательно как минимум один раз в год делать анализ полной картины крови, включая маркеры внутренних органов — печени (ALAT, ASAT), почек (креатинин, скорость гломерулярной фильтрации, мочевина), поджелудочной железы (липаза, амилаза). Результаты анализов не стоит оценивать только по принципу, повышен показатель или понижен.

Важно понять, насколько велико отклонение, каковы остальные показатели и каково возможное влияние других факторов здоровья на результат», — дополняет врач Яна Осите, заведующая лабораторией Centrālā laboratorija, поясняя, почему важно обсудить результаты анализов со специалистом, и напоминая, что с врачом результаты нужно обсудить не позже чем в течение месяца после анализов.

Как записаться на бесплатную консультацию?

Количество мест – ограничено, бесплатная 20-минутная консультация врача для объяснения результатов анализов будет доступна первым 500 клиентам.

Подать заявку на консультацию можно в электронном виде, выбрав наиболее подходящее для себя время консультации.

Больше информации: https://veseliba.lv/lv/patient/karte-veseliba/news/nacionala-profilakses-menesa-bezmaksas-aktivitates-30.

Как подготовиться к консультации?

Для консультации нужно подготовить наиболее актуальные результаты анализов крови, желательно такие, которые были проведены не раньше чем за последний месяц.

Что включает в себя удаленная консультация?

В ходе консультации врач оценит результаты представленных лабораторных исследований, разъяснит наиболее существенные показатели, даст рекомендации для дальнейших действий и при необходимости направит к специалистам для углубленной оценки состояния здоровья.

Консультация не является услугой неотложной медицинской помощи и не заменяет очный визит, если необходим осмотр. Консультация не включает выписывание рецептов и выдачу направлений.

Справка: чтобы привлечь внимание к проблемам профилактики предприятия здравоохранения Veselības centru apvienība (VCA), Centrālā laboratorija и Mēness aptieka вместе с партнерами по отрасли 9 сентября учредили Национальный день профилактики. В сентябре предприятия в Латвии обеспечивают различные бесплатные мероприятия для профилактики и помощи здоровью.