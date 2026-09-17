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«660 евро на руки»: жители Латвии обсуждают, можно ли прожить на минималку 0 26

Наша Латвия
Дата публикации: 17.09.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: купюры в кошельке

Пользовательница Threads решила подсчитать, на что сегодня хватает минимальной зарплаты в Латвии. Результат заставил ее усомниться в популярном совете распределять доходы по схеме: 50% — на обязательные расходы, 30% — на личные желания и 20% — на сбережения.

С 1 января 2026 года минимальная зарплата в стране составляет 780 евро до уплаты налогов. При стандартных условиях работник получает на руки около 660 евро. По подсчетам автора публикации, этой суммы едва хватает на жилье, питание, транспорт, связь, средства гигиены и медицинские расходы.

В комментариях многие согласились, что при таком доходе откладывать деньги практически невозможно. Один из участников обсуждения отметил, что человеку с зарплатой 660 евро приходится отказываться от ресторанов и развлечений, если он хочет хоть что-то накопить.

Особое внимание пользователи уделили стоимости жилья. По словам одного из комментаторов, в Риге аренда вместе с коммунальными платежами, электричеством и интернетом может обходиться примерно в 500 евро в месяц. Другие напомнили, что даже найти квартиру за 300 евро становится непросто.

Некоторые участники дискуссии сочли предложенный бюджет слишком оптимистичным. Они указали, что расходы на продукты могут оказаться выше расчетных, а содержание автомобиля требует дополнительных денег на топливо и ремонт.

При этом, как подчеркнули комментаторы, минимальная зарплата — реальность для многих жителей страны, особенно за пределами столицы.

Своим опытом поделилась и женщина, зарабатывающая около 1300 евро на руки. Она живет в собственном доме и не платит аренду, однако после оплаты коммунальных услуг, связи, автомобиля, студенческого кредита, лекарств, продуктов и других обязательных расходов у нее остается примерно 80 евро в месяц.

Обсуждение показало, насколько трудно применять универсальные рекомендации по распределению бюджета к небольшим доходам: когда почти вся зарплата уходит на повседневные нужды, на развлечения и накопления практически ничего не остается.

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#жилье #финансы #Латвия #зарплата #бюджет #минимальная зарплата #накопления #расходы #экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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