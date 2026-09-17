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День Захарии и Елисаветы. Что можно и что нельзя делать православным Латвии 18 сентября 2026 года? 0 108

Наша Латвия
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пророк Захария и его жена праведная Елисавета

18 сентября 2026 года вспоминают родителей Иоанна Предтечи — пророка Захарии и его жену праведную Елисавету. Считалось, что в этот день пишется судьба каждого человека, а перед этим происходит взвешивание добрых и плохих дел.

О чем вспоминают в Церкви 18 сентября 2026 года

Священник Иерусалимского храма Захария и его жена Елисавета долгие годы не имели детей. Они уже стали немолодыми, но ребенок все не появлялся. Елисавета была сестрой матери Богородицы Анны. И вот за полгода до того, как деве Марии явился посланец, который принес ей весть о непорочном зачатии, архангел Гавриил явился к Елисавете и возвестил той о скором рождении сына, которому предстоит выполнить великую миссию, что ему предстоит приготовить людей к пришествию Спасителя.

С тем же посланием Гавриил прибыл и к Захарии, который горестно молился в пустыне. Тот был в таком отчаянии, что усомнился в благой вести. За что был наказан: он онемел и был таким до рождения Иоанна. Лишь в тот момент, когда пора было наречь младенца, он обрел дар речи. Как и предсказал ангел, мальчика назвали Иоанн. С того момента Захарий стал пророчествовать о своем сыне как о Предтече.

Через некоторое время началось избиение младенцев по воле царя Ирода, который узнал от волхвов о рождении Иисуса, которого они прямо назвали Царем Царей. В храм к Захарии ворвались солдаты и потребовали выдать сына, тот твердо отказался, за что и был убит. А Елисавета имела предупреждение об опасности свыше и успела унести ребенка в пустыню. Через 40 дней Елисавета умерла, а Иоанн прожил в одиночестве в пустыне до 30 лет.

Смысл праздника

Этот день напоминает нам о важности святых, которые входили в ближайший круг Иисуса.

О чем молятся святым Захарии и Елисавете?

Им принято молиться о даровании детей, а беременные просят у них легких родов и здорового человека.

Народные приметы погоды

  • Пожелтели уже листья на рябине — земля будет ранней, а осень дождливой.

  • Животные в доме прячутся — скоро испортится погода.

  • Утром красное солнце — к ненастью.

Что можно делать 18 сентября 2026 года

  • Важный день, чтобы подвести итоги года — разобраться в своих свершениях и ошибках.

  • Обязательно убраться в доме.

  • Принято ходить в баню.

  • Отличный день для свадьбы.

Что нельзя делать 18 сентября 2026 года

  • Лучше не пускать в дом незнакомых людей.

  • Нельзя надевать грязную и рваную одежду.

  • Очень плохо сквернословить.

  • Нельзя ссориться с супругом.

  • Плохо стирать постельное белье.

  • Нельзя выходить на улицу с распущенными волосами женщинам, особенно незамужним.

Интересный факт

Народ наделял особыми качествами родившегося в этот день человека. Считалось, что он наделен удивительной духовной силой.

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#религия #семья #традиции #приметы
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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