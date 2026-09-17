Хозяйство «Silarāji» из Барты обычно публикует в соцсетях позитивные и вдохновляющие записи, но на этот раз случилось разочарование. В этом году яблоками ветви ломятся, поэтому там решили порадовать ими желающих. К сожалению, не всё сложилось красиво.

«Сегодня утром нас ждало небольшое неприятное разочарование… Те, кто проезжает мимо Silarāji, наверняка уже знают — яблок у нас в этом году в избытке. Поэтому у шоссе мы регулярно ставим на стульчик собранные яблочки с надписью “ЯБЛОКИ БЕСПЛАТНО”. Берите, ешьте и радуйтесь! И люди часто, хотя этого никто не просит, оставляют какую-нибудь копеечку. Поскольку монетки сдувает ветром или проезжающие мимо фуры скатывают их на землю, мы поставили маленькую баночку, куда их можно бросать», — пишут хозяева.

Они действительно отдают яблоки бесплатно, однако напоминают, что каждое яблоко кто-то собрал и принёс. Это всё же время и труд, поэтому приятно, когда люди ценят это улыбкой или несколькими центами — у кого какие возможности.

«Но сегодня утром, посмотрев записи с камер видеонаблюдения, нас ждало неприятное удивление. Кто-то взял яблочки, высыпал из баночки монетки, оставленные другими людьми, и забрал их с собой. Возможно, многие не знают, но шоссе проходит через нашу частную собственность и леса, а территория по обе стороны дороги находится под видеонаблюдением».

Хозяева успокаивают, что никого не будут стыдить и искать. Они даже желают этому человеку здоровья и чтобы украденные центы принесли ему счастье и здоровье. Но всё же грустно. И не из-за самих центов: «Потому что все эти маленькие копеечки, которые люди от души оставляют за яблочки, мы кладём в копилку. Копим, чтобы однажды купить малышу что-нибудь классное».

Наглость одного человека, однако, не уменьшила желания делать добро, поэтому яблочки у дороги по-прежнему будут.

Через несколько дней после этой записи о наглом посетителе хозяйство опубликовало следующую. Они и сами не понимают, как это сработало, но сработало вдвойне.

«Помните нашу историю про яблочки и того несчастного “прикарманивателя” денег? Так вот, одно неприятное событие превратилось во что-то настолько красивое, что мы сами до сих пор удивляемся. Мы по-прежнему ничего не просим за яблочки — они были и остаются бесплатными. Берите сколько хотите! Но всё это как будто сработало вдвойне — люди останавливаются, берут яблочки и оставляют деньги в той маленькой баночке. И теперь эта баночка наполняется так быстро, что мы сами смотрим и удивляемся! Хочется бежать следом и кричать: “Ну возьмите ещё! Возьмите больше! Забирайте хоть все!” Но самое классное даже не в этих деньгах. Люди подъезжают, сигналят, мы выбегаем наружу, болтаем, смеёмся, а иногда в конце уже вместе идём собирать яблоки. Всё это превратилось в такое маленькое яблочное движение Silarāji. Люди едут и едут, яблочки отправляются к новым хозяевам, а мы получаем разговоры, улыбки и кучу хороших эмоций. И снова жизнь доказывает — иногда из одного негативного события может вырасти что-то вдвое прекраснее».