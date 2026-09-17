Мы встретились с директором Рижской 13-й школы Инной Буровой вскоре после начала нового учебного года, причем встретились именно в тот день, когда исполнился год с тех пор, как Инна руководит этим учебным заведением в самом центре столицы. Сегодня в эту школу стремятся попасть жители и других районов Риги — даже из Вецмилгрависа и Зиепниекалнса…

Год в директорском кресле

«А тогда, год назад, когда я сюда пришла, выяснилось, что в школе нет учителей математики и английского, в том числе и в выпускных классах! То есть не было преподавателей по предметам, по которым проводятся централизованные экзамены. Кто-то из учителей ушел, не желая проходить языковую проверку, — это главным образом педагоги предпенсионного и пенсионного возраста, кто-то ушел, поскольку предложили большую зарплату в другой школе… А с кем-то просто не поговорили вовремя и не предложили остаться. Я сама обзванивала педагогов, вскоре проблема с учителями была решена. Когда я пришла в школу, не было даже завуча, который занимается тарификацией, — от этого зависит зарплата учителей. Но теперь весь штат укомплектован», — вспоминает Инна Бурова о том, с чего она начинала свою работу на посту директора.

Как известно, после реформы школ нацменьшинств в стране больше нет разделения школ на латышские и билингвальные — весь процесс обучения проходит только на госязыке. Русский язык пока можно продолжать изучать в качестве второго иностранного тем учащимся, которые изучали его до реформы. Рижская 13-я школа тоже была в свое время билингвальной.

Языковая среда и мотивация

«Реальность такова, что у большинства учащихся нашей школы родной язык — русский, — продолжает Инна Бурова. — И на переменах между детьми звучит русская речь. Вот на днях мы на собрании говорили, что нам не нужно бегать на перемене за учениками и кричать, чтобы они говорили на латышском. Это так не работает — это вызывает только протест и отторжение! Мы должны всё делать с добром и так, чтобы в наших действиях присутствовала логика. Вот, например, после урока предпринимательской деятельности одна девочка «репетировала» на перемене продажу авторучки другой девочке. Диалог проходил на русском. Наш педагог подошел и говорит: «А давайте сейчас попробуйте разыграть эту сценку в магазине на латышском». И девочки с удовольствием согласились — им самим было интересно.

Если мы говорим о первоклассниках, то уровень их владения латышским тоже отличается. Это зависит, разумеется, от детского сада, в который они ходили до школы. Бывает, что ребенок приходит в школу, совершенно не владея латышским, — приходится начинать с азов. Видимо, в садике решили, что пойдет в школу — там его научат».

По словам директора школы, чтобы ученики лучше освоили латышский и были конкурентоспособны потом и при поступлении в вуз, и на рынке труда, нужна соответствующая языковая среда.

«Поэтому чем больше ученики говорят в школе на латышском — и не только на уроке, но и на перемене, в столовой, во время занятий спортом, — тем для них же лучше. Ведь зачастую школа — это то единственное место, где они общаются на госязыке. Понятно, что дома они главным образом говорят с родителями на родном языке. К тому же мы должны учитывать, что далеко не все родители сами хорошо владеют латышским. Хотя прогресс есть — у нас родительские собрания и зум-конференции с родителями, к примеру, тоже проходят на латышском, и никаких проблем не возникает», — подчеркивает директор Рижской 13-й школы.

Выбор карьеры — обучение по направлениям

В 13-й школе есть весь цикл обучения — с 1-го по 12-й класс. В старших классах есть три направления, чтобы лучше подготовить учащихся к поступлению в вузы и выбору карьеры.

Одно направление — медико-биологическое, с углубленным изучением химии, а в 12-м классе даже есть урок «Введение в медицину». То есть в 10-й класс такого направления идут уже те ребята, которые хотят потом учиться в медицинском вузе.

Второе направление — так называемое STEM, то есть углубленное изучение математики, физики… В такой класс идут учащиеся, которые хотят потом стать инженерами, ИТ-специалистами.

Третье направление — бизнес, коммуникация и финансы. Туда идут учиться ребята, которые хотят связать свою карьеру либо с финансами, управлением бизнесом, экономикой, либо с социальными науками.

И ментор в помощь

«Вжиться» в роль директора Инне Буровой помог предыдущий опыт работы завучем в знаменитой Рижской классической гимназии. Кстати, директор гимназии Роман Алиев был ментором Инны, то есть своего рода наставником из числа тех, кого «прикрепляют» к начинающим директорам школ.

«Роман Саяфович мне поначалу часто звонил с вопросом: «Ну как ты, жива еще?!» Конечно, сперва было психологически очень сложно — коллектив большой, директор, как капитан на корабле, отвечает практически за всё. Рабочий день ненормированный. Часть времени, если честно, съедает бюрократия — электронных «бумаг» нужно заполнять очень много!

Мне нужно было в кратчайший срок повысить эффективность процесса обучения, решить проблему нехватки учителей… Конечно, зарплаты у педагогов более чем скромные. И если учителя уже «старой закалки» не столь болезненно воспринимают вопрос зарплаты, то для молодых педагогов это важно! Думаю, в нашей стране еще многое надо сделать, чтобы работа учителя была по достоинству оценена и чтобы престиж профессии был высоким!» — говорит Инна Бурова, подчеркивая, что работа в школе — это во многом миссия.

Одного знания предмета, который ты преподаешь, недостаточно — нужно любить эту работу, любить детей и уметь организовать их работу на уроке интересно и увлекательно.

Миссия — учитель

«Если я вижу, что у учителя глаза не горят, он равнодушен к своей работе, то, конечно, с таким учителем очень сложно работать», — продолжает директор школы.

Она вспоминает, что много времени ушло именно на поиск учителей. «Меня не устраивало, что отдельные учителя прибегали в школу на несколько контактных часов пару раз в неделю. Я хочу, чтобы для педагогов работа в нашей школе была основной, постоянной! Только тогда у учителя есть чувство принадлежности к этой школе и желание развивать ее и развиваться здесь самому», — подчеркивает Инна Бурова.

Количество учеников в Рижской 13-й школе не самое большое для столичной школы — 660, но зато школа находится в самом, если так можно выразиться, стратегическом месте — практически в тихом центре, с прекрасным транспортным сообщением. К тому же у школы, что очень важно для центра города, большой двор, и родители могут утром заехать на машине во двор и высадить ребенка.

Возвращаясь к теме языка, важно отметить, что русский язык и литературу те ученики, которые желают, могут изучать в рамках дополнительного образования, то бишь на факультативах — вне рамок учебного процесса. На эти занятия столичное самоуправление выделяет финансирование.