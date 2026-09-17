В понедельник, 21 сентября 2026 года, православные христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы — один из двунадесятых праздников церковного года. В этот день Церковь вспоминает рождение Матери Иисуса Христа и говорит о начале земной истории Спасения.

Полное название праздника — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. В церковном календаре он сопровождается предпразднеством и попразднеством. 22 сентября, например, Церковь продолжает празднование Рождества Богородицы и совершает память праведных Иоакима и Анны — родителей Девы Марии.

Как отмечать праздник

Главное для верующего человека в этот день — молитва и участие в богослужении. Празднование начинается уже вечером 20 сентября: в православных храмах совершается вечернее богослужение, а в день праздника — Божественная литургия.

«Это день о надежде. О том, что молитва бывает услышана, что даже после долгого ожидания в жизнь может прийти большая радость. Родители Божией Матери, праведные Иоаким и Анна, много лет просили Бога о ребёнке — и не потеряли веру. И в мир пришла Дева Мария, через которую родился Спаситель.

В этот день принято идти в храм, молиться Пресвятой Богородице, просить её о защите семьи, здоровье детей, утешении и помощи. А ещё — благодарить. Не только словами, но и делами: навестить родителей, позвонить тем, кто ждёт, помириться, поддержать того, кому сейчас трудно», — рассказал протоиерей Игорь Подоситников.

В этот день можно:

прийти на праздничное богослужение;

помолиться Пресвятой Богородице;

по возможности исповедоваться и причаститься;

помочь человеку, который нуждается в поддержке;

навестить пожилых родственников или близких;

сделать пожертвование;

провести время с семьёй;

прочитать историю Рождества Богородицы и узнать больше о православных традициях.

Что известно о рождении Девы Марии

В канонических Евангелиях история рождения Девы Марии не описывается. Сведения о её родителях и детстве сохранились в Священном Предании и раннехристианской литературе.

Одним из важнейших письменных источников считается «Протоевангелие Иакова» — апокрифический текст II века. Именно в нём подробно рассказывается об Иоакиме и Анне — родителях будущей Богородицы.

Согласно церковному преданию, супруги были благочестивыми людьми, но долгое время оставались бездетными. Для общества того времени это было тяжёлым испытанием, так как окружающие нередко осуждали бездетных.

Иоаким и Анна продолжали молиться и просить Бога о ребёнке. По преданию, однажды ангел возвестил Анне, что её молитва услышана: «Господь внял молитве твоей, ты зачнёшь и родишь, и о потомстве твоём будут говорить во всём мире». Та же весть была передана Иоакиму. После этого супруги встретились у Золотых ворот Иерусалима. Вскоре Анна зачала, а через девять месяцев родила дочь, которую назвали Марией.

Родители дали обет посвятить ребёнка Богу. Позднее, согласно церковному преданию, они привели Марию в Иерусалимский храм. Это событие Церковь вспоминает уже в другой праздник — Введение во храм Пресвятой Богородицы, который отмечается 4 декабря.