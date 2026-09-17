Правительство Латвии пересмотрело ранее принятые решения и не будет закупать произведенные в Швеции 155-миллиметровые колесные артиллерийские системы "Archer", а вместо них приобретет более дешевые самоходные гаубицы чешского производства, выяснило агентство ЛЕТА.

Шведская компания, как утверждается, затянула с подачей окончательного предложения, поэтому Минобороны параллельно изучало возможности рынка и продолжало переговоры с другим претендентом.

По оценке Минобороны, чешская компания предлагает операционно равноценные системы "Morana", но на более выгодных условиях по цене и срокам поставки. Общедоступная информация свидетельствует, что системы "Morana" впервые были продемонстрированы в 2022 году и в настоящее время все еще проходят активные испытания, тогда как системы "Archer" производятся более десяти лет и уже поставляются шведской армии.

Госсекретарь Минобороны признал, что стоимость предложений шведской и чешской компаний существенно различается.

Общедоступная информация свидетельствует, что самоходная гаубица "Morana" впервые была публично представлена в 2022 году. Гаубица оснащена орудием, соответствующим стандартам НАТО. Максимальная дальность стрельбы превышает 41 километр. Она также оснащена дистанционно управляемым боевым модулем с 12,7-миллиметровым пулеметом для самообороны.

Система установлена на колесном шасси "Tatra Force" 8x8. Наведение и заряжание орудия полностью автоматизированы. В машине предусмотрено место для 45 снарядов. Автоматическая система заряжания позволяет произвести до шести выстрелов в первую минуту.

Система способна подготовиться к стрельбе примерно за 40 секунд после остановки и так же быстро оставить позицию, чтобы избежать ответного огня противника. Боевые задачи может выполнять экипаж из трех человек, не выходя из защищенной и герметичной кабины. Стоимость одной гаубицы составляет несколько миллионов евро.