После нападения двух аляскинских маламутов на воспитанников детского сада в Царникаве продолжается расследование. Инцидент, в результате которого пострадали шестеро детей, привлек внимание не только к действиям владельца собак, но и к задержке с введением новых правил содержания животных, нападавших на людей.

Нападение двух аляскинских маламутов на группу воспитанников детского сада "Riekstiņš" в Царникаве, произошедшее 4 сентября, стало одним из самых резонансных подобных случаев последних лет в Латвии.

По словам матери одного из пострадавших детей Мары, произошедшее могло закончиться значительно тяжелее.

«Ощущения двоякие — с одной стороны, ужасно, но в то же время чувствуешь себя так, будто выиграл в лотерею, когда понимаешь, что могло произойти».

Её ребёнок получил от укуса рану руки. Всего пострадали шестеро детей. Две девочки были доставлены в Детскую клиническую университетскую больницу, где им потребовались операции. У одной из них диагностированы глубокие раны обеих ног и области паха, началось отмирание тканей. Кроме физических травм, врачи констатировали и тяжёлую психологическую травму.

Сразу после происшествия муниципальная полиция Адажского края вернула собак владельцу Иво Василевскому. Позже он поместил животных в гостиницу для собак в Балтэзерсе и сообщил, что домой они больше не вернутся. По его словам, сейчас для животных ищут новых владельцев, если компетентные органы не примут иного решения.

Поскольку собаки не были своевременно ревакцинированы против бешенства, Продовольственно-ветеринарная служба обязала владельца изолировать их для наблюдения. Однако этот процесс касается исключительно ветеринарного контроля и не определяет дальнейшую судьбу животных.

Параллельно продолжается расследование. Государственная полиция возбудила уголовное дело, а муниципальная полиция начала четыре административных процесса. Как пояснил прокурор Дайнис Крастс, вопрос о том, что будет с собаками после завершения карантина, будет решаться именно в рамках уголовного процесса.

История получила продолжение и на уровне законодательства. Выяснилось, что с 1 июля в Латвии уже действует закон, предусматривающий особые требования к содержанию собак, напавших на человека или другое животное. Однако соответствующие правила Кабинета министров несколько месяцев так и не были приняты.

Фактически закон существовал, но механизм его применения отсутствовал. По информации журнала Ir, принятие правил затянулось из-за возражений со стороны нескольких приютов для животных. Лишь 15 сентября правительство окончательно утвердило необходимые нормативы.

Проблема нападений собак остаётся актуальной. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, за последние три года в медицинские учреждения после укусов собак обратились 560 человек. В 246 случаях пострадавшими стали дети младше 14 лет.

Эти данные отражают только случаи, когда людям потребовалась медицинская помощь, поэтому реальное число подобных происшествий может быть выше.

Расследование нападения в Царникаве продолжается. Его результаты должны определить не только ответственность владельца собак, но и дальнейшую судьбу самих животных.