Это станет и проверкой способности НАТО оперативно реагировать на потребности безопасности стран-участниц, одновременно укрепляя коллективную оборону альянса и безопасность восточного фланга НАТО.

В конце сентября на военную базу Национальных вооруженных сил «Лиелварде» прибудут четыре истребителя Eurofighter ВВС Германии, чтобы временно усилить защиту воздушного пространства Латвии, в том числе во время проведения выборов в Сейм. В укрепление обороны воздушного пространства Латвии дополнительный вклад внесут также ВВС Италии и Турции. Об этом сообщается в только что распространенном пресс-релизе министерства обороны Латвии.

Участие союзных истребителей происходит по инициативе министра обороны Райвиса Мелниса. Латвия обратилась к союзникам по НАТО с призывом во время выборов усилить оборону воздушного пространства Латвии и способность реагировать.

"Инциденты последних месяцев с беспилотниками на восточном фланге НАТО еще раз подтверждают, что мы должны быть готовы быстро реагировать на любую угрозу. Отзывчивость Германии, Италии и Турции к призыву Латвии является практическим подтверждением солидарности союзников и укрепляет наши способности защищать воздушное пространство Латвии. Особенно это важно в то время, когда в Латвии пройдут выборы в Сейм. Каждый житель Латвии имеет право безопасно участвовать в свободных и честных выборах, и наша обязанность - это право защитить", - подчеркивает министр обороны Р. Мелнис.

Планируется, что четыре истребителя «Eurofighter» ВВС Германии будут находиться в Латвии временно. Немецкий Eurofighter будет выполнять в Латвии задачи в рамках миссии НАТО по патрулированию расширенного воздушного пространства (Enhanced Air Policing North — EAPN).

В то же время и Италия, чей контингент сейчас возглавляет миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии с авиабазы Шяуляй в Литве, откликнулась на просьбу Латвии и возьмет на себя дополнительные обязательства по укреплению обороны воздушного пространства Латвии.

В укреплении обороны воздушного пространства Латвии будут задействованы и истребители ВВС Турции, которые в рамках миссии НАТО по воздушной обороне размещены на авиабазе Эмари в Эстонии. Турецкие истребители параллельно со своими основными задачами в миссии НАТО внесут дополнительный вклад в защиту воздушного пространства Латвии. Турецкие ВВС в настоящее время выполняют на базе Эмари задачи с использованием истребителей F-16.

Размещение в Латвии немецких истребителей одновременно позволит проверить способность НАТО оперативно перемещать и принимать союзнические силы, а также готовность военной базы Национальных вооруженных сил «Лиелварде» обеспечить прием и поддержку ВВС союзников.

Вклад Германии, Италии и Турции подтверждает солидарность и способность союзников по НАТО оперативно реагировать на потребности безопасности стран-участниц, одновременно укрепляя коллективную оборону альянса и безопасность восточного фланга НАТО.

"Ранее сообщалось, что в последние месяцы в воздушное пространство стран Балтии неоднократно залетали беспилотники. Подобные инциденты являются следствием ситуации с безопасностью, вызванной развернутой Россией войной против Украины, и подтверждают необходимость продолжать укреплять оборону восточного фланга НАТО, в том числе латвийского. Национальные вооруженные силы вместе с союзниками по НАТО постоянно следят за воздушным пространством Латвии и поддерживают готовность реагировать на возможные угрозы", - говорится в сообщении минобороны.