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После дождливой ночи в Латвии потеплеет до +19 градусов 0 215

Наша Латвия
Дата публикации: 17.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: осенние листья

В четверг в Латвии станет солнечнее, хотя местами сохранятся кратковременные дожди. Самая дождливая погода ожидается в первой половине дня в Латгале, а воздух прогреется до +15…+19 градусов.

В четверг в Латвии облаков станет меньше, местами ожидаются кратковременные дожди. В первой половине дня наиболее облачная и дождливая погода сохранится в Латгале, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Будет дуть слабый или умеренный западный и юго-западный ветер. В Курземе, на северо-западе Видземе, а также во время ливней его порывы могут достигать 12–15 метров в секунду.

Днем температура воздуха повысится до +15…+19 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, а воздух прогреется до +18 градусов.

По данным синоптиков, погодные условия определяет южная окраина циклона, тогда как над Латгале еще сохраняется влияние холодного атмосферного фронта.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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