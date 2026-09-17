Масштабная акция протеста пассажирских перевозчиков привела к отмене около 3000 региональных автобусных рейсов по всей Латвии. Для одних пассажиров это обернулось сорванными поездками, а для других — риском не попасть к врачу, в школу или на работу.

В среду Латвия столкнулась с крупнейшей за последние годы акцией протеста пассажирских перевозчиков. Восемь компаний отменили около 3000 региональных автобусных рейсов, из-за чего привычная работа автовокзалов оказалась практически парализована.

Как сообщают Новости ТВ3, особенно необычная картина наблюдалась утром на Рижском автовокзале. Вместо привычного потока автобусов пассажиры увидели пустые платформы, а электронные табло одно за другим сообщали об отмене рейсов. Даже диспетчерам в этот день практически не пришлось координировать движение транспорта.

По данным Автотранспортной дирекции, больше всего рейсов отменили в Пиериге — 459. В направлении Огре и Айзкраукле не состоялось 403 рейса, в округах Даугавпилса и Краславы — 371, а в Елгавском и Добельском краях — 311.

На автовокзале оставались в основном пассажиры международных маршрутов и тех внутренних рейсов, перевозчики которых к протесту не присоединились.

Многие жители признавались, что не ожидали увидеть настолько пустой автовокзал. Лаура, собиравшаяся в Лимбажи, рассказала, что одно дело — читать о протесте, и совсем другое — приехать на вокзал и увидеть, что автобусов почти нет. Она призналась, что уже начала сомневаться, состоится ли её рейс.

Для некоторых пассажиров последствия оказались куда серьёзнее. Бригита, приехавшая из Цесиса, рассказала, что ей необходимо попасть в больницу имени Страдиня. По её словам, если бы автобус не пришёл, это стало бы большой проблемой. Она отметила, что пассажирам из Цесиса в этот день повезло больше, чем многим другим.

Не всем удалось добраться до места назначения. Даниил, который планировал ехать в Балдоне, рассказал, что практически не рассчитывает дождаться автобуса и готов смириться с отменой поездки.

Похожая ситуация сложилась и в регионах. Утром практически пустым оказался автовокзал Резекне. Хотя многие жители заранее знали о протесте, для некоторых отмена рейсов стала неожиданностью. Один из пассажиров признался, что не следит за новостями и только на месте узнал, что автобусы сегодня не ходят. При этом он отметил, что особенно сложно в такой ситуации приходится людям, которым необходимо попасть в поликлинику или больницу.

Акция сказалась и на работе школ. В Макашанах муниципалитет организовал специальные школьные автобусы, чтобы дети смогли добраться на занятия. В Калнциемской средней школе большинство учеников в этот день перевели на дистанционное обучение.

Перевозчики признают, что протест создал серьёзные неудобства для жителей, однако считают его вынужденной мерой. По словам президента Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекса, стоимость топлива с марта выросла примерно на 70 центов за литр и сейчас достигает 2,19 евро, поэтому компании вынуждены покрывать дополнительные расходы самостоятельно.

Председатель правления Rēzeknes autobusu parks Светлана Смуле подчеркнула, что основные проблемы связаны с подорожанием топлива и необходимостью обеспечивать достойную оплату труда водителей.

Перевозчики требуют ежегодной индексации расходов по долгосрочным договорам, тогда как сейчас пересмотр условий фактически происходил лишь дважды за десять лет. В Министерстве сообщения заявили, что механизм индексации уже подготовлен с юридической точки зрения. До 20 октября ведомство должно представить правительству окончательное решение вместе с финансовыми расчётами, а более конкретные предложения обещают подготовить уже в ближайшие одну-две недели.

При этом Автотранспортная дирекция напоминает, что участие в акции не освобождает перевозчиков от выполнения договорных обязательств. За отменённые рейсы компаниям грозят штрафы в несколько тысяч евро. Сами перевозчики заявляют, что были готовы к таким последствиям и не исключают новых акций протеста, если решение вопроса вновь затянется.

Исход спора теперь будет зависеть от того, удастся ли государству и перевозчикам договориться о новой системе финансирования региональных автобусных перевозок.