Живущий в Латвии белорус Андрей Казакевич, представляющий ресурс Political Sphere, на конференции рассказал о результатах изучения общественного восприятия РБ в Латвии, Литве, Польше и Украине.

Наша республика заняла 1-е место по позитивному восприятию белорусских граждан – 50,4%, по сравнению с 35,6% в Украине. В последней 49,7% жителей относится к белорусам отрицательно, тогда как в Латвии всего 25,3%.

Между тем, отношение в нашей стране к белорусам весьма разнится в зависимости от языка: у тех, кто говорит по-латышски, хорошо воспринимают соседей 32%, а у русофонов 82%.

Аналогично, чем старше респонденты, тем лучше они относятся к белорусам, а молодежь куда более критична. При этом в Латвии лишь 15% опрошенных сочли необходимым запретить въезд белорусам в целях трудоустройства.

82% говорящих по-латышски уверены, что Беларусь полностью зависит от России, а у русскоязычных такое мнение разделяет 54%. В целом же более 38% латвийцы ощущают угрозу со стороны Беларуси, а вот от ее граждан угрозу чувствуют только 8% опрошенных.

Какую же политику Латвия должна проводить в отношении соседней Беларуси? Относительно популярным было – «изоляция и санкции», но все же 33% это не абсолютное большинство. Свыше 20% набрали также варианты сотрудничества.

В Риге за санкции против РБ выступают в два раза чаще, чем в Латгалии. Более богатые люди поддерживают изоляцию Беларуси, а малоимущие – за сотрудничество.