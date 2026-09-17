В ближайшие сутки местами в Латвии пройдут кратковременные дожди. Больше всего осадков ожидается в Курземе и на северо-западе Видземе, прогнозируют синоптики.

Ночью облаков будет немного, однако постепенно их количество увеличится, и днем погода станет преимущественно облачной.

Температура воздуха ночью составит +7…+12 градусов, на побережье — до +15 градусов. Днем воздух прогреется до +15…+19 градусов.

Южный и юго-западный ветер усилится в порывах до 9–14 метров в секунду, на побережье — до 18 метров в секунду.

В Риге в пятницу облачность увеличится. Кратковременный дождь возможен преимущественно вечером. Днем порывы южного и юго-западного ветра достигнут 13 метров в секунду.

Температура воздуха в столице составит +11 градусов ночью и +18 градусов во второй половине дня.