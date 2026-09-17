В конце недели во многих районах Латвии пройдут дожди, а на побережье усилится ветер, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Порывы ветра в прибрежных районах будут достигать 15–18 метров в секунду. В начале следующей недели ветер стихнет.

Небо часто будет затянуто облаками, временами ожидаются дожди, однако периодически будет выглядывать солнце. Отдельные ночи окажутся прохладными, а днем температура воздуха преимущественно составит +14…+19 градусов.

В субботу ожидается переменная облачность. Ночью кратковременные дожди пройдут во многих районах, днем — лишь местами. Будет дуть слабый или умеренный южный и юго-западный ветер, на побережье — умеренно сильный юго-западный и западный. Ночью его порывы у моря достигнут 15 метров в секунду, днем — 15–18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +10…+12 градусов, на побережье — +12…+16 градусов. Днем воздух прогреется до +16…+18 градусов.

В воскресенье погода будет преимущественно облачной. Ночью дожди ожидаются в западных и центральных районах, а днем распространятся на всю территорию страны. Местами осадки будут сильными.

На побережье порывы ветра достигнут 15–17 метров в секунду. Ночью температура опустится до +14…+17 градусов, в восточных районах — до +10…+13 градусов. Днем воздух прогреется до +15…+19 градусов.

В первой половине следующей недели ветер ослабеет и погода станет спокойнее, хотя временами по-прежнему будут идти дожди. Температура воздуха существенно не изменится.