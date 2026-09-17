В Латвии в рамках месяца профилактики жители смогут получить бесплатную дистанционную консультацию врача по результатам анализов крови. С 16 по 30 сентября будут доступны 500 бесплатных консультаций продолжительностью 20 минут.
Бесплатная услуга будет предоставлена первым 500 зарегистрировавшимся. Записаться можно онлайн, выбрав удобные дату и время. После выбора соответствующей услуги стоимость консультации автоматически будет указана как нулевая. Для оформления записи необходимо авторизоваться в системе.
Как записаться на бесплатную консультацию?
Количество мест ограничено: бесплатная 20-минутная дистанционная консультация врача по результатам анализов будет доступна первым 500 записавшимся.
Записаться на консультацию можно онлайн, выбрав удобные дату и время. Для оформления записи потребуется авторизация.
Подробная информация об акции и запись на бесплатную консультацию доступны здесь.
Что нужно подготовить
Для консультации рекомендуется подготовить наиболее свежие результаты анализов крови — желательно сделанные не более месяца назад. Обратиться к врачу можно и с более старыми результатами, однако для более точной оценки показателей здоровья и получения профилактических рекомендаций организаторы советуют перед консультацией сдать новые анализы.
Что расскажет врач
Во время 20-минутной дистанционной консультации врач оценит представленные результаты лабораторных исследований, объяснит наиболее важные показатели и даст рекомендации относительно дальнейших действий.
При необходимости врач порекомендует обратиться к соответствующим специалистам для более углубленной оценки состояния здоровья.
При этом организаторы подчеркивают, что дистанционная консультация не является услугой неотложной медицинской помощи и не заменяет очный прием, если пациенту необходим осмотр. В рамках консультации также не выписываются рецепты и не выдаются направления.
Бесплатное измерение давления в аптеках
В сентябре предусмотрена еще одна профилактическая акция. Начиная с 9 сентября в участвующих в программе аптеках Mēness aptieka по всей Латвии можно бесплатно измерить артериальное давление.
Адреса аптек, где доступна эта услуга, и время их работы опубликованы на сайте Mēness aptieka.
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