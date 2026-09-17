В Латвии в рамках месяца профилактики жители смогут получить бесплатную дистанционную консультацию врача по результатам анализов крови. С 16 по 30 сентября будут доступны 500 бесплатных консультаций продолжительностью 20 минут.

Бесплатная услуга будет предоставлена первым 500 зарегистрировавшимся. Записаться можно онлайн, выбрав удобные дату и время. После выбора соответствующей услуги стоимость консультации автоматически будет указана как нулевая. Для оформления записи необходимо авторизоваться в системе.

Как записаться на бесплатную консультацию?

Количество мест ограничено: бесплатная 20-минутная дистанционная консультация врача по результатам анализов будет доступна первым 500 записавшимся.

Записаться на консультацию можно онлайн, выбрав удобные дату и время. Для оформления записи потребуется авторизация.

Подробная информация об акции и запись на бесплатную консультацию доступны здесь.

Что нужно подготовить

Для консультации рекомендуется подготовить наиболее свежие результаты анализов крови — желательно сделанные не более месяца назад. Обратиться к врачу можно и с более старыми результатами, однако для более точной оценки показателей здоровья и получения профилактических рекомендаций организаторы советуют перед консультацией сдать новые анализы.

Что расскажет врач

Во время 20-минутной дистанционной консультации врач оценит представленные результаты лабораторных исследований, объяснит наиболее важные показатели и даст рекомендации относительно дальнейших действий.

При необходимости врач порекомендует обратиться к соответствующим специалистам для более углубленной оценки состояния здоровья.

При этом организаторы подчеркивают, что дистанционная консультация не является услугой неотложной медицинской помощи и не заменяет очный прием, если пациенту необходим осмотр. В рамках консультации также не выписываются рецепты и не выдаются направления.

Бесплатное измерение давления в аптеках

В сентябре предусмотрена еще одна профилактическая акция. Начиная с 9 сентября в участвующих в программе аптеках Mēness aptieka по всей Латвии можно бесплатно измерить артериальное давление.

Адреса аптек, где доступна эта услуга, и время их работы опубликованы на сайте Mēness aptieka.