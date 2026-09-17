Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Велодорожки в центре: журналист опасается оттока клиентов из магазинов и кафе 0 247

Наша Латвия
Дата публикации: 17.09.2026
mixnews.lv
Изображение к статье: Изменения на улице Дзирнаву

Реконструкция улицы Дзирнаву вызвала недовольство журналиста NRA. Он считает, что расширение велосипедной инфраструктуры за счет автомобильных полос может осложнить работу предприятий в центре Риги.

По словам автора, изменения на Дзирнаву продолжают тенденцию перераспределения дорожного пространства в пользу велосипедистов. После реконструкции велополосы появятся по обеим сторонам улицы, а места для автомобилей станет меньше.

Розенбергс опасается, что затрудненный подъезд и нехватка парковочных мест заставят часть покупателей отказаться от поездок в центр. Вместо небольших магазинов, ресторанов и других заведений они могут выбрать торговые центры, куда удобнее добираться на машине.

Журналист также ставит под сомнение востребованность новых велодорожек в холодное время года, когда велосипедистов на улицах становится меньше.

×
#торговля #транспорт #журналистика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рождество Пресвятой Богородицы
Изображение к статье: медицина
Изображение к статье: женщина с яблоками
Изображение к статье: 24 и 25 сентября в выставочном центре на Кипсале продет выставка Medbaltica 2026

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: купюры в кошельке
Наша Латвия
Изображение к статье: в салоне самолета
Бизнес
1
Изображение к статье: Путин и Моди
В мире
1
Изображение к статье: Ночная маска: чем она отличается от ночного крема и почему она может быть полезна
Люблю!
Изображение к статье: Ирина Бодиловская
В мире
Изображение к статье: юноша бежит под дождем
Наша Латвия
Изображение к статье: купюры в кошельке
Наша Латвия
Изображение к статье: в салоне самолета
Бизнес
1
Изображение к статье: Путин и Моди
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео