Реконструкция улицы Дзирнаву вызвала недовольство журналиста NRA. Он считает, что расширение велосипедной инфраструктуры за счет автомобильных полос может осложнить работу предприятий в центре Риги.

По словам автора, изменения на Дзирнаву продолжают тенденцию перераспределения дорожного пространства в пользу велосипедистов. После реконструкции велополосы появятся по обеим сторонам улицы, а места для автомобилей станет меньше.

Розенбергс опасается, что затрудненный подъезд и нехватка парковочных мест заставят часть покупателей отказаться от поездок в центр. Вместо небольших магазинов, ресторанов и других заведений они могут выбрать торговые центры, куда удобнее добираться на машине.

Журналист также ставит под сомнение востребованность новых велодорожек в холодное время года, когда велосипедистов на улицах становится меньше.