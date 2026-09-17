Агенты ИИ, новейшие медицинские технологии, лабораторные решения, инновационные материалы, рабочая одежда для медицинских работников, лечебная косметика, средства гигиены и для укрепления иммунитета – со всем этим уже 24 и 25 сентября можно будет познакомиться на выставке Medbaltica 2026 в выставочном центре на Кипсале. Параллельно с экспозицией пройдут 23 профессиональных мероприятия – конференции, семинары и мастер-классы для медицинских работников, а также лекции и презентации на Открытой сцене для всех посетителей.

«Важной частью Medbaltica является программа профессиональных мероприятий, которая в этом году станет самой обширной за всю историю выставки. Medbaltica 2026 – это платформа, где профессионалы отрасли могут ознакомиться с новинками, встретиться с экспертами, пополнить свои знания на конференциях и принять участие в других профессиональных мероприятиях. Об этом свидетельствует и активное участие организаций – профессиональную программу подготовили 20 отраслевых организаций», – отмечают организаторы Medbaltica.

Обширная программа профессиональных мероприятий

В оба дня выставки – 24 и 25 сентября – на Кипсале в общей сложности состоятся 23 конференции, семинара и мастер-класса, организованные 20 профессиональными обществами и ассоциациями. Среди наиболее значимых мероприятий этого года – 2-й Балтийский конгресс по физиотерапии, который впервые пройдет на Кипсале. Его организует Латвийская ассоциация физиотерапевтов в сотрудничестве с ассоциациями физиотерапевтов Литвы и Эстонии.

Чтобы послушать доклады экспертов, обменяться опытом и обсудить актуальные проблемы и решения в сфере здравоохранения, на конференциях и семинарах соберутся стоматологи, гигиенисты, ассистенты стоматологов, гинекологи и акушеры, неврологи, фармацевты, офтальмологи, физиотерапевты, травматологи-ортопеды, реабилитологи, диетологи, медицинские помощники, а также специалисты других медицинских отраслей и руководители учреждений.

В центре внимания конференции также находится ряд актуальных вопросов: как обеспечить междисциплинарный подход к уходу за гериатрическими пациентами? Как улучшить качество жизни пациента и обеспечить современный уход в домашних условиях? Чему гражданская медицина может научиться на опыте лечения травм, кровотечений и хирургии на поле боя? Каковы новейшие открытия и практические решения для улучшения здоровья сердца? Как сегодня понимать хроническую усталость и фибромиалгию, и каковы практические подходы к решению этих проблем?

Это лишь некоторые из вопросов, ответы на которые будут искать на конференциях и семинарах. Участие в профессиональных мероприятиях возможно при условии предварительной регистрации в соответствующей ассоциации или обществе. Подробную программу мероприятий см. здесь: https://ej.uz/ywum

Участники из 13 стран

Более 140 отраслевых компаний из США, Эстонии, Италии, Китая, Латвии, Литвы, Нидерландов, Пакистана, Румынии, Финляндии, Швейцарии, Германии и Швеции продемонстрируют на Кипсале новейшие достижения в стоматологии, хирургии, ортопедии, реабилитации, офтальмологии и фармации. В этом году широко представлена Литва – 21 компания. В большом количестве участвуют также румынские предприятия, в том числе различные клиники. Участники конференций и посетители выставки смогут ознакомиться с новейшими продуктами и технологиями в области медицины, получить консультации специалистов и лучшие ценовые предложения.

Для эффективной работы

Как снизить нагрузку на врачей и медсестер? Как оптимизировать административную работу и ведение документации? И чем ИИ-агенты уже сейчас могут помочь в больницах и других медицинских учреждениях? Об этом расскажет и продемонстрирует шведская компания Tandem Health, предлагающая ИИ-ассистента. Он автоматически формирует медицинскую документацию на основе беседы с пациентом, помогает подготовить документы и найти клиническую информацию.

Латвийская компания SmartMedical представит новинку – голосового ассистента, который помогает врачу документировать приемы, делая запись по голосу, что позволяет уделять больше времени пациентам. В свою очередь, местная компания Sorsera предложит ознакомиться с ИИ-агентами, которые помогают медицинским компаниям быстрее и эффективнее участвовать в тендерах – проводить исследования и удобнее готовить предложения с помощью ИИ. Также на Открытой сцене будет проведено несколько лекций, посвященных решениям в области ИИ, в ходе которых посетители выставки смогут получить обширное представление о новейших возможностях.

Для реабилитации и уменьшения шрамов и боли

Практика физиотерапии Concordia LL на Кипсале представит решения Juzo для лечения рубцов, лимфатического отека и послеоперационной терапии, в том числе после пластических операций, а также услуги по реабилитации. Посетители смогут получить консультации специалистов и узнать о методике NMES и решениях Juzo SoftCompress для лечения лимфедемы (отеков) и ухода за шрамами. В свою очередь, литовская компания Medita представит специалистам усовершенствованные медицинские технологии для физиотерапии, реабилитации, обезболивания и медицинской эстетики.

Для профилактики здоровья и хорошего самочувствия

На выставке Medbaltica 2026 будут доступны не только медицинские технологии и оборудование, но и товары для профилактики здоровья и хорошего самочувствия – средства гигиены полости рта, пищевые добавки, лечебная косметика, компрессионные и ортопедические изделия, а также рабочая одежда и обувь для медицинских работников. Причем по привлекательным выставочным ценам! Tonus Elast представит новейшие компрессионные решения, в том числе серию компрессионных изделий, разработанную специально для мужчин. Spirulina Nord познакомит с продукцией, произведенной в Латвии на основе сиропов и соков с содержанием свежей, живой спирулины, богатой более 200 природными питательными веществами. Желающие также смогут попробовать продукцию американской компании Forever Living, изготовленную из алоэ и других натуральных ингредиентов.

Для здорового сна

Решения в области сна и респираторной медицины представит компания HIPNOS, предложив аппараты для CPAP-терапии, оборудование искусственной вентиляции легких, системы диагностики нарушений сна и концентраторы кислорода. На выставке также будут аппараты CPAP и аппараты искусственной вентиляции легких немецкого бренда Lowenstein Medical для использования на дому и в медицинских учреждениях. В свою очередь, о значении сна для здоровья расскажет также Ziedu enerģija, которая приглашает на презентацию книги Лауры Тидрике Guli vesels и познакомит с натуральными средствами при нарушениях сна. Презентация книги состоится в оба дня выставки в 14:00 на Открытой сцене, доступной для всех посетителей.

Для лучшей старости

Медицинское учреждение и социальное предприятие Hospiss māja расскажут о возможностях паллиативной и хосписной помощи на дому у пациента и в недавно открывшемся дневном центре в Риге, а также об услугах специализированного транспорта. Посетители смогут узнать о поддержке для близких пациента, группах поддержки и скорби, а также о возможностях волонтерской деятельности. Кроме того, на Кипсале можно будет узнать о новинках и инновациях в области медицинского дополняющего питания Nutridrink: о продуктах растительного происхождения, возможностях государственной компенсации, а также специализированных решениях для сениоров и онкологических пациентов.

Новинки для здоровой кожи

Посетители Medbaltica 2026 смогут одними из первых познакомиться с профессиональным брендом средств по уходу за кожей Lira Clinical (США), который доступен на рынке стран Балтии с 2026 года, в том числе с профессиональными системами пилинга, а также дермокосметикой FOR LIFE & MADAGA для лица и тела. Кстати, 24 сентября в 11:00 на Открытой сцене эксперты Lira Clinical из США проведут лекцию «Больше, чем PDRN: новая эра регенеративной эстетики».

Для более доступных медицинских услуг

Все чаще на решение пациента о лечении влияет не только медицинская необходимость, но и возможность разбить расходы на удобные платежи. На выставке также можно будет узнать о вариантах, направленных на повышение финансовой доступности здравоохранения. Inbank продемонстрирует, как пациенты могут распределить расходы на медицинское обслуживание на несколько платежей, что позволит немедленно начать необходимое лечение, а лечебному учреждению – сразу получить полную оплату.

Об актуальном на Открытой сцене

В оба дня работы выставки Medbaltica 2026 на Открытой сцене будут проходить лекции и презентации по актуальным темам, доступные для посетителей без дополнительной платы. В программе – новейшие подходы в регенеративной эстетике, использование седации N₂O в медицине, роль искусственного интеллекта в здравоохранении, аюрведа как дополнительный подход к здоровью и профилактике и др. Особое внимание уделяется также решениям и технологиям в области цифрового здравоохранения, которые меняют повседневную практику. Программа будет интересна как специалистам в области здравоохранения, так и обывателям. Подробнее: https://ej.uz/ywum

Подробнее о выставке и мероприятиях:

www.medbaltica.com

www.facebook.com/medbaltica

www.instagram.com/trade_fair_medbaltica

Время работы выставки:

24 сентября: 9.00–19.00

25 сентября: 9.00–17.00