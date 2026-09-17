Водители, пользующиеся Лиепайским шоссе, до конца недели смогут проезжать по мосту через Лиелупе и ночью. Временный перерыв в ремонте позволил отменить ночные перекрытия, однако уже с понедельника ограничения вернутся.

На мосту через Лиелупе на Лиепайском шоссе (A9) временно приостановлены ремонтные работы. Благодаря этому до конца текущей недели движение по мосту будет открыто круглосуточно, в том числе в ночные часы.

Однако уже со следующей недели ограничения возобновятся. С понедельника, 21 сентября, по пятницу, 25 сентября, мост будут закрывать для транспорта каждую ночь — с 19:50 до 5:50.

Тем, кто планирует поездки в это время, стоит заранее выбирать альтернативный маршрут. Объехать закрытый участок можно по Вентспилсскому шоссе (A10) через дорогу Калнциемс–Кудра (P101), а также через Елгаву — по дорогам P99, A8 и P98.

Ночные перекрытия необходимы из-за особенностей ремонта. На мосту усиливают металлические конструкции, которые за годы эксплуатации подверглись коррозии и уже влияют на его несущую способность.

Дополнительной причиной ремонта стало повреждение одного из элементов фермы в результате дорожно-транспортного происшествия. Чтобы восстановить прочность сооружения, специалисты устанавливают новые стальные элементы.

Такие работы невозможно выполнять при движении транспорта, поэтому мост приходится полностью закрывать именно в ночные часы.

Одновременно ремонтируется участок Лиепайского шоссе от моста до перекрёстка с дорогой P98. Здесь обновят дорожное покрытие, уложат новый слой асфальта, укрепят обочины и нанесут новую разметку.

Стоимость проекта составляет почти 2 млн евро (1,997 млн евро с НДС). Работы выполняет компания Binders, а строительный надзор осуществляет объединение BPU&IngWay.

После завершения временного перерыва водителям вновь следует учитывать возможные задержки в пути из-за ночных перекрытий моста.