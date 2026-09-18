Какие анализы и обследования государство оплачивает взрослым латвийцам? Мы приводим полный гид по бесплатным профилактическим проверкам здоровья в Латвии.

Национальная служба здравоохранения (НСЗ) напоминает: пройти профилактический осмотр организма и убедиться, что с вами всё в порядке, можно абсолютно бесплатно. Для этого не нужно ждать, пока «где-то заколет», а сами обследования проводятся вне общей очереди.

Раз в год — осмотр у семейного врача

Если в течение года вы ни разу не обращались к своему семейному врачу по поводу заболеваний, у вас есть право на бесплатную ежегодную профилактическую проверку. За этот визит не нужно платить даже пациентский взнос — государство покрывает его полностью.

Для записи нужно лишь связаться со своей практикой семейного врача.

Во время такого приёма доктор должен не просто «поставить галочку», а провести комплексную оценку:

послушать сердце и лёгкие, измерить пульс и артериальное давление;

оценить вес, рост, состояние кожи, слизистых и щитовидной железы;

пропальпировать (ощупать) живот и лимфоузлы (на шее, в подмышках, в паху);

проверить зрение, слух, чувствительность, координацию и неврологические функции.

При необходимости доктор направит вас на дополнительные анализы или к узким специалистам.

Контроль над сердцем, сосудами и сахаром

Для пациентов в возрасте 40, 45, 50, 55, 60 и 65 лет во время визита к семейному врачу обязательно оценивают риск сердечно-сосудистых заболеваний по методу SCORE.

Это не случайная перестраховка: Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) указывает, что у среднестатистического взрослого в Латвии есть минимум три фактора риска — обычно это курение, гипертония и повышенный холестерин.

Поэтому в проверку входят ЭКГ, анализ на холестерин (общий, ЛПВП, ЛПНП) и триглицериды, а также аускультация сердца и сонных артерий.

Также в 40 лет, а затем каждые три года (в возрасте от 45 до 72 лет) всем пациентам без факторов риска бесплатно проверяют уровень сахара в венозной плазме натощак.

Если же у вас есть избыточный вес с дополнительными рисками или ранее фиксировалась преддиабетическая предрасположенность, такой анализ крови на сахар становится ежегодным.

Профилактические проверки на рак

Государственная программа раннего выявления онкологии направлена на то, чтобы «поймать» предраковые изменения ещё до появления первых симптомов.

Скрининги позволяют либо получить полное спокойствие, либо вовремя начать эффективное лечение.

Проверки по письменному приглашению: шейка матки и молочная железа

Для этих обследований НСЗ рассылает именные письма-приглашения (примерно через 3 месяца после дня рождения) — по почте на декларированный адрес или на официальный e-адрес на портале Latvija.gov.lv. Письмо служит официальным направлением.

На скрининг шейки матки приглашаются женщины в возрасте от 25 до 29 лет раз в 3 года. Для женщин от 30 до 70 лет с 2025 года внедрён более эффективный ВПЧ-тест (CPV tests) — при отрицательном результате следующий скрининг требуется лишь через 5 лет.

На скрининг молочной железы (маммографию) приглашения отправляются женщинам от 50 до 68 лет один раз в 2 года.

Проверки через семейного врача: кишечник и простата

Эти обследования не требуют ожидания писем — их организует практика вашего семейного врача.

Скрининг кишечника (колоректальный): рекомендуется мужчинам и женщинам от 50 до 74 лет раз в 2 года. ЦПКЗ предупреждает: полипы и рак кишечника нередко развиваются бессимптомно, из-за чего в половине случаев диагноз ставят слишком поздно.

Как проходит проверка: в практике семейного врача выдают специальный домашний тест-комплект для обнаружения скрытой крови в кале. Собранный дома материал нужно отнести обратно в практику или в любой филиал Центральной лаборатории (Centrālā laboratorija).

Кстати, соблюдать специальную диету перед современными тестами больше не требуется.

Скрининг простаты: рекомендован мужчинам от 50 до 75 лет раз в 2 года - им полагается бесплатный анализ крови на ПСА (простатспецифический антиген).

Если в семье у прямых родственников был рак простаты, рекомендуется проходить этот анализ каждые 2 года начиная уже с 45 лет — ведь при наличии одного больного родственника риск возрастает в 2 раза, а при наличии двоих — в 9 раз. Направление на анализ крови выдаёт семейный врач.

Дополнительные обследования — тоже бесплатно

Если в ходе любого из скринингов специалисты обнаруживают отклонения от нормы, пациент не остаётся один на один с проблемой. Ему предоставляется зелёный коридор (zaļais koridors) — возможность пройти углублённые диагностические обследования (например, колоноскопию, биопсию или МРТ) в ускоренном порядке и также за счёт государства.