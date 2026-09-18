За семь месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 6613 новорожденных, что на 4,6%, или 322 ребенка, меньше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют опубликованные Центральным статистическим управлением предварительные данные.

В том числе за семь месяцев 2026 года среди зарегистрированных новорожденных было 3404 мальчика - на 6,1% (222 ребенка) меньше, чем за аналогичный период 2025 года, и 3209 девочек - меньше на 3% (100 детей).

В июле после восьмимесячного перерыва вновь было зарегистрировано более 1000 новорожденных: в этом году в июле в Латвии зарегистрировано 1066 детей, что на 5,3% (60 детей) меньше, чем в июле 2025 года. В том числе зарегистрировано 577 мальчиков и 489 девочек.

За семь месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 15 282 умерших, что на 0,7% (108 человек) меньше, чем за семь месяцев 2025 года, когда было зарегистрировано 15 390 умерших.

Таким образом, за семь месяцев численность умерших превысила численность новорожденных на 8669 человек, тогда как за аналогичный период прошлого года численность умерших превышала численность родившихся на 8455 человек.

За семь месяцев 2026 года в Латвии зарегистрировано 5228 браков, что на 7,7% (438 браков) меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

По предварительным данным, на 1 августа численность населения Латвии составляла 1,831 млн человек.