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Что ждать от субботы? Латвийские синоптики дали прогноз 1 731

Наша Латвия
Дата публикации: 18.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сентябрь

В субботу в Латвии усилится ветер, а температура воздуха составит +16...+20 градусов, прогнозируют синоптики.

И ночью, и днем местами пройдут кратковременные дожди.

Ночью будет дуть слабый и умеренный юго-западный ветер, на побережье - порывами до 17 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит +10...+15 градусов.

Днем ожидаются порывы юго-западного ветра до 10-15 метров в секунду, на побережье - до 19 метров в секунду. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +16...+20 градусов.

В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер. Температура воздуха составит от +13 градусов ночью до +19 градусов во второй половине дня.

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#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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