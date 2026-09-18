В субботу в Латвии усилится ветер, а температура воздуха составит +16...+20 градусов, прогнозируют синоптики.

И ночью, и днем местами пройдут кратковременные дожди.

Ночью будет дуть слабый и умеренный юго-западный ветер, на побережье - порывами до 17 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит +10...+15 градусов.

Днем ожидаются порывы юго-западного ветра до 10-15 метров в секунду, на побережье - до 19 метров в секунду. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +16...+20 градусов.

В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер. Температура воздуха составит от +13 градусов ночью до +19 градусов во второй половине дня.