Главным вызовом национальной пенсионной системы остается ее «социальная долгосрочность» — а по-человечески говоря, размер. На это в своих сообщениях по Латвии постоянно указывают и Европейская комиссия. На минувшей неделе вопрос «О наметках развития базовой пенсии» рассмотрели члены правительства ЛР.

Замещение зарплаты на 45%

В Латвии каждые 100 евро зарплаты после выхода на заслуженный отдых превращаются в 45 евро пенсии. Такой показатель адекватности, или соответствия пенсии прежнему доходу, является одним из самых низких в Евросоюзе, констатирует Минблаг.

Здесь, между прочим, нет корреляции с уровнем богатства конкретной страны — это вопрос социально-экономических принципов. Поэтому самые высокие проценты выплат имеют место в государствах Южной Европы, где у власти долгое время были левоцентристские правительства: в Португалии — 90–98%, в Испании и Греции — около 80%. На достойном уровне — около 75% — соотношение пенсии и зарплаты в самых зажиточных Люксембурге, Нидерландах, Австрии.

На удивление низкий коэффициент замещения имеет место в стране — лидере экономики ЕС Германии — 42–47%, еще хуже дела в Ирландии — 36%. Жители этих стран традиционно полагаются на корпоративные пенсионные планы, без которых государственное пособие покрывает лишь базовые нужды.

В долгосрочной перспективе — к 2062 году — латвийская пенсия также имеет тенденцию к снижению. «Доля наемных работников в общей численности населения Латвии продолжает уменьшаться (в силу низкой рождаемости и эмиграции), люди стареют, возрастает число лет жизни, проводимых на пенсии», — определили актуальные тренды в Министерстве благосостояния.

Капли датского короля

Ведомство предлагает коренным образом изменить подход:

«Помимо действующей пенсионной системы, которая отличается высокой финансовой устойчивостью, необходимо ввести так называемую базовую пенсию; она будет зависеть от наличия у человека страхового стажа и выплачиваться каждому пенсионеру по старости, имеющему такой стаж».

Здесь мы последуем за «скандинавским социализмом». Дания является ярким примером государства ЕС, где базовое народное пенсионное обеспечение (Folkepension) полностью финансируется за счет общегосударственных налогов (из общего бюджета), а не из отдельно собираемых социальных или страховых взносов с зарплат.

Право на базовую выплату привязано к сроку проживания в стране, а не к социальным налогам. К ней плюсуются пенсии, формируемые страховыми и профессиональными фондами (их имеют 90% работников).

В целом размер народной пенсии Folkepension весьма скромный для такой богатой страны, как Дания, — 1011 евро (7550 датских крон) в месяц до вычета налогов (их платят и пенсионеры!).

Для сравнения: общая средняя пенсия с учетом надбавок в Дании составляет около 2500–2700 евро в месяц.

«Чтобы не порождать чрезмерную финансовую нагрузку»

В любой стране Западной Европы чем старше сениоры, тем больше у них денюжек. А вот у нас всё наоборот: согласно сведениям Государственного агентства социального страхования, наименьшие пенсии на начало 2026 года имели люди в возрасте 85 лет и старше.

Минблаг предлагает с 1 января 2027 года для получателей пенсии по старости, проживающих в Латвии и достигших возраста 85 лет:

увеличить размер доплаты за каждый год стажа, накопленного до 31 декабря 1995 года, на 0,50 евро в месяц;

ввести новую доплату за стаж, накопленный с 1 января 1996 года.

«Рассматривались и альтернативные варианты, — констатирует Минблаг, — однако они не были признаны более подходящими или соразмерными с учетом текущей бюджетной ситуации. Например, одновременное расширение круга получателей помощи потребовало бы значительно больших средств из государственного бюджета и возложило бы на него несоразмерную нагрузку.

С другой стороны, индивидуальная оценка доходов или финансового положения привела бы к существенной административной нагрузке, росту административных расходов и затягиванию процесса предоставления помощи. Предоставление дополнительной поддержки всем получателям пенсий по старости одновременно потребовало бы значительных ресурсов из базового бюджета, что, вероятно, сделало бы реализацию такой меры невозможной. В связи с этим предлагается применять весьма постепенный подход, учитывающий возможности базового государственного бюджета и имеющиеся бюджетные ресурсы».

Сколько добавят пенсионерам

В любом случае придется изменить с десяток законодательных актов. В Латвии, кстати, есть 8 законов, выделяющих отдельные категории трудящихся, имеющих право на специальные пенсии, — от прокуроров и дипломатов до сотрудников «скорой» и трубачей в муниципальных оркестрах.

Конкретно же с 2027 года старикам, чьи пенсии были назначены до конца 1996 года, предлагается добавить… 5,59 евро. Но уже это будет стоить около 13,1 миллиона евро. Если же брать 10-летнюю перспективу — уже 228,3 миллиона.

Всего Минблаг удосужился дотянуть свои расчеты до 2051 года, остановившись на отметке 942,5 миллиона евро дополнительных средств, что составит 0,9% ВВП. Хотя через четверть века — что там будет с родиной и с нами?