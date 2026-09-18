Две женщины в Латвии лишились в общей сложности почти 160 000 евро, поверив найденным в Facebook «ясновидящим». Одна обещала снять проклятие, другая — с помощью магического ритуала наладить личную жизнь.

Как сообщили в Госполиции, заявления поступили от двух потерпевших. В обоих случаях женщины увидели в Facebook рекламу услуг «ясновидящих» и связались с указанными в объявлениях людьми.

Одной женщине предложили психологическую помощь и проведение ритуала по снятию проклятия. Другой пообещали с помощью магического обряда решить проблемы в личной жизни.

Общение с предполагаемыми мошенницами продолжалось длительное время. За этот период одна потерпевшая передала им 118 000 евро, другая — 39 000 евро.

Причем деньги передавались не только банковскими переводами. В одном случае женщина по указанию мошенников помещала наличные в посылочный автомат, а также передавала их курьеру.

Когда обещанные магические ритуалы не принесли результата, потерпевшие попытались вновь связаться с «ясновидящими». Однако те перестали отвечать.

По обоим эпизодам Госполиция начала уголовные процессы по статье о мошенничестве в крупном размере. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.

Полиция призывает жителей осторожно относиться к подобным предложениям в интернете и тщательно оценивать услуги, прежде чем переводить или передавать кому-либо деньги.