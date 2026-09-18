Масштабной утечке данных из латвийской Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) способствовал целый ряд недостатков в системе кибербезопасности — от отсутствия многофакторной аутентификации до недостаточной защиты сети и проблем при разработке программного обеспечения. К таким выводам пришла комиссия Министерства сообщения Латвии.

Комиссия завершила проверку обстоятельств кибератаки, произошедшей в начале августа. Ее задачей было установить причины инцидента, оценить эффективность его обнаружения и реагирования, а также выяснить, насколько принятые CSDD технические и организационные меры соответствовали требованиям безопасности.

Точкой входа стало приложение CSDD

По выводам комиссии, первоначально злоумышленник смог проникнуть в информационные системы благодаря уязвимости в поддерживаемом CSDD веб-приложении med.csdd.lv.

Возможность обнаружить и устранить проблему раньше снизили сразу несколько факторов: недостаточный охват проверок безопасности, слабая защита сети, отсутствие многофакторной аутентификации и недостатки при разработке программного обеспечения.

Министр сообщения Рихард Козловскис заявил, что проверка выявила в управлении кибербезопасностью CSDD ряд ошибок и упущений, а в некоторых случаях — формальный подход.

Недостатки были обнаружены как в алгоритмах действий сотрудников CSDD, так и в работе внешних поставщиков услуг. При этом вопрос возможной ответственности конкретных должностных лиц должны оценивать правоохранительные органы.

Хакер мог долго скачивать данные

После получения первоначального доступа злоумышленник смог в течение длительного времени извлекать большие объемы информации.

Комиссия установила, что в системе не хватало механизмов контроля объема запросов и выявления аномальной активности.

В отчете отмечается, что от профессионального поставщика услуг мониторинга безопасности обычно ожидается способность своевременно обнаруживать и ограничивать необычную продолжительную активность, чтобы не допустить масштабного извлечения данных.

Комиссия также обнаружила, что исторические персональные данные хранились в CSDD продолжительное время. Этот вопрос отдельно предстоит оценить Государственной инспекции данных.

Система контроля кибербезопасности в CSDD формально существовала, однако на практике неоднократно не достигала своей цели. Среди выявленных проблем — недостаток специалистов, ограниченный охват тестов безопасности и аудитов, недостатки в управлении рисками и документации.

Договор с Tet предлагают пересмотреть

Комиссия подготовила ряд рекомендаций. CSDD предлагается устранить выявленные риски в области кибербезопасности и защиты данных, пересмотреть сроки хранения информации и увеличить ресурсы, выделяемые на кибербезопасность.

Также рекомендовано пересмотреть и усовершенствовать договор с компанией Tet и создать более эффективную систему контроля подобных внешних услуг.

Материалы проверки будут переданы правоохранительным органам. Сама комиссия возможную ответственность должностных лиц CSDD не оценивала.

Утекли данные за 18 лет

В результате августовской кибератаки были получены персональные данные примерно 1,2 млн человек и данные около 200 тысяч юридических лиц. Речь идет об информации, связанной с платежами, которые совершались в адрес CSDD на протяжении последних 18 лет.

После скандала свои посты покинули как правление, так и совет CSDD.

Генеральная прокуратура начала проверку возможных нарушений или халатности, которые могли привести к утечке данных. Государственная полиция, в свою очередь, возбудила уголовное дело по факту кибератаки.