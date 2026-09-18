19 сентября в Риге будет чем заняться с самого утра и до позднего вечера. Главным событием дня станет «Фестиваль Старой Риги. Бабье лето» с концертами, ярмаркой и развлечениями на Домской площади и окрестных улицах. Но программа субботы этим не ограничивается: по улицам столицы пройдут пудели и велосипедисты в твидовых костюмах. Причем мероприятия можно посетить бесплатно.

Фестиваль Старой Риги. Бабье лето

19 сентября, 10:00–23:00, Старый город

В Старой Риге пройдет «Фестиваль Старой Риги. Бабье лето» с бесплатной программой для всей семьи. С 10:00 до 15:00 гостей ждут детские развлечения, творческие занятия, игры, выступления и познавательные мероприятия. В течение дня будут работать ярмарка ремесленников и точки питания.

Во второй половине дня начнется музыкальная программа. На сцене выступят BYPASS, Ольга Раецка, BŪŪ, ODS и MUUD, а в 22:00 фестиваль завершит концерт Bermudu Divstūris.

Семьи смогут познакомиться с работой городских служб, а Latvijas Valsts meži проведет познавательные и практические занятия о природе.

К фестивалю присоединятся Латвийский военный музей и Музей истории Риги и мореходства. В первом пройдет образовательная игра о Великой Северной войне, а второй предложит демонстрацию оружия и экскурсии по Домскому крестовому ходу. 19 сентября посещение Музея истории Риги и мореходства будет на 50% дешевле.

Фестиваль дополнит праздник на улице Алдару, который пройдет с 11:00 до 23:00. Здесь будут музыка, ярмарка местных производителей и ремесленников, еда, развлечения и Silent Disco.

Вход свободный.

«Rudzu Rīga»: от ржаного хлеба до черного юмора

19 сентября, 14:00–16:00, Старая Рига

Еще одно событие в рамках фестиваля — гастрономическая программа «Rudzu Rīga», посвященная одному из главных латвийских продуктов — ржаному хлебу.

Гостей приглашают попробовать необычные сочетания привычных осенних продуктов — ржаного хлеба, лисичек, айвы и тыквы. В программе также творческие занятия и другие активности. К гастрономической части присоединятся латвийские повара и кондитеры.

Участие бесплатное.

Парад пуделей

19 сентября, сбор в 12:00, Heart of Hanza, Hanzas iela 3B

В субботу в Риге состоится Riga Poodle Parade. В 12:00 у Heart of Hanza соберутся участники со своими питомцами, а в 13:00 начнется прогулка.

В ней могут участвовать не только пудели, но и дудли и другие кудрявые собаки. Маршрут пройдет через Виестурдарзс, улицы Стрелниеку, Альберта и Антоньяс. Финиш запланирован примерно на 14:00 на улице Антоньяс.

Организаторы обещают фото- и видеосъемку с дрона, поэтому парад должен получиться не только необычным, но и весьма зрелищным.

Фестиваль семей Home & Heart

19 сентября, с 11:00, парк Победы

Еще одно бесплатное событие субботы — Европейский семейный фестиваль Home & Heart в парке Победы.

Программа рассчитана прежде всего на семьи с детьми и объединит развлечения, спортивные активности и возможности для совместного отдыха родителей и детей.

Вход свободный.

Твидовый заезд

19 сентября, старт в 16:00

А ближе к вечеру Ригу заполонят велосипедисты в твиде и винтажных костюмах. Riga Tweed Ride уже стал традиционной частью городской жизни: участники наряжаются в ретростиле, украшают велосипеды и отправляются праздничной колонной по Риге.

Сбор начинается в 14:00 у Ботанического сада Латвийского университета на улице Яниса Штейнхауэра, 2. В 16:00 колонна стартует, проедет через центр города и завершит маршрут примерно в 17:00 в Калнциемском квартале. Там состоятся награждение самых эффектных участников и музыкальная программа.

Так что маршрут на 19 сентября можно составить буквально на весь день. А завершить субботу можно в Старом городе под вечерние концерты — причем программа доступна совершенно бесплатно.