Живущие за границей латвийцы могут участвовать в поддержке обороны страны, не возвращаясь для этого в Латвию. Возможности такого сотрудничества планируется закрепить в новых правилах Кабинета министров, заявил командующий Земессардзе бригадный генерал Айварс Крюковс.

Выступая в пятницу на форуме латвийской диаспоры, Крюковс сообщил, что сейчас разрабатываются правила Кабинета министров о поддерживающих Земессардзе лицах. Часть нового регулирования будет непосредственно связана с диаспорой.

По словам командующего, живущие за рубежом латвийцы смогут участвовать в поддержке государственной обороны, в частности через деятельность в местных общинах и организациях.

Он пояснил, что из-за небольших географических размеров возможности страны по обеспечению стратегической глубины ограничены, в то время как латвийские общины существуют в США, Австралии, странах Европы и других регионах мира.

Одной из форм поддержки может стать распространение за рубежом информации о Латвии и о том, как страна обеспечивает свою безопасность.

После утверждения новых правил Кабинета министров предстоит разработать механизмы сотрудничества с посольствами и военными представительствами Латвии. В частности, планируется рассмотреть возможности обучения проживающих за рубежом граждан и другие формы их участия в поддержке обороны.

Крюковс напомнил, что граждане Латвии, постоянно живущие за границей, могут вступать и непосредственно в Земессардзе. По его словам, некоторые из них регулярно приезжают в Латвию для участия в военной подготовке.